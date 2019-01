Nadal, a la final de l'Open d'Austràlia sense cedir un sol set

Rafa Nadal és el primer finalista del primer Grand Slam de la temporada. El de Manacor hi arriba per cinquena vegada, aquest cop sense cedir un sol set en tot el torneig i a un nivell de joc altíssim, que avui li ha servit per escombrar de la pista al grec Tsitsipas per 2-6, 4-6 i 0-6, confirmant que ha començat l'any en un dels seus millors estats de forma. Nadal ha tornat, ajudat pel canvi en el seu servei, que li està funcionant a la perfecció.

Rafa Nadal i Stefanos Tsitsipas han saltat a la Rod Laver Arena per disputar la primera semifinal de l'Open d'Austràlia sota els 38ºC que marcava el termòmetre i sense cap presència de vent. Les condicions climàtiques, sempre dures a Melbourne, pujaven encara més el grau de dificultat de la cita, una plaça per la gran final de diumenge.

L'enfrontament aparellava un tenista consagrat amb un dels valors emergents del circuit, per la qual cosa Nadal tenia més a perdre que a guanyar. El manacorí, però, arribava pletòric després de superar amb autoritat a James Duckworth, Matthew Ebden, Alex de Miñaur, Tomas Berdych i Frances Tiafoe, acumulant un total de 10 hores i 21 minuts a pista i sense cedir un sol set.

Cinc hores més havia necessitat Stefanos Tsitsipas, que acumulava 15 hores i 31 minuts, per accedir a la seva primera semifinal d'un Grand Slam. El jove grec, de 20 anys i actual número 15 de l'ATP, ha hagut de superar a Mateo Berrettini, Viktor Troicki, Nikoloz Basilashvili, Roger Federer i Roberto Bautista. Deixar a fora el vigent campió l'ha catapultat a ser la gran revelació del torneig, presentant candidatura a ser una figura important en el futur més immediat.

L'inici de partit que ha plantejat el grec ha estat el més complicat al que s'ha enfrontat el balear en el que porta d'Open d'Austràlia. Tsitsipas volia convertir-se en el tercer tenista que guanya en el mateix Grand Slam a Federer i Nadal, després que ho aconseguissin prèviament Del Potro i Djokovic. Però sense deixar-se intimidar, Nadal ha seguit amb la concentració i exigència que porta exhibint durant tot el torneig i només ha necessitat 31 minuts magistrals per doblegar Tsitsipas en el primer set (2-6).

Amb perseverança, conscienciat que l'empresa seria difícil, el grec s'ha acostat més a Nadal a la segona mànega, però s'ha topat una vegada i una altra contra un mur. El mallorquí, intents i dominant de principi a fi i amb el servei com a aliat, l'ha anat desgastant mica en mica, imposant un ritme trepidant i enduent-se el segon set per 4-6.

El repertori de Nadal, més complet que mai als seus 32 anys, ha seguit atropellant a l'hel·lè, que poca cosa més ha pogut fer davant l'actuació magistral d'un Nadal que ha tancat un altre partit per emmarcar amb un set en blanc (0-6).