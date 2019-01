Un Nadal imperial presenta candidatura al títol de l'Open d'Austràlia

Després de derrotar tres jugadors locals, el nord-americà

Però un cop la pilota ha començat a botar, no hi ha hagut color. Nadal només ha necessitat mitja hora per endur-se el primer set (3-6), amb un servei molt afinat i portant al límit Tiafoe en una primera màniga de punts curts. Amb una intensitat altíssima i un tenis molt efectiu, Nadal ha seguit imposant el seu joc a l'inici del segon set. Els punts s'acceleraven quan Tiafoe servia, però la solidesa del manacorí seguia sent un escull massa gran per al nord-americà. En veure's tan lluny del joc de Nadal, Tiafoe ha decidit arriscar, s'ha tret de sobre els nervis inicials i ha discutit el domini incontestable que havia imposat fins llavors el número 2 del món. Malgrat augmentar el seu nivell de joc, l'esforç no ha tingut recompensa, i Nadal també l'ha superat amb solvència en el segon set (4-6).

El tercer set (2-6) ha sigut un mer tràmit. Un recital en què Nadal no ha tingut pietat de la jove promesa nord-americana, a la qual ha esborrat de la pista, posant també punt final al partit i a la trajectòria de Tiafoe en aquesta edició de l'Open d'Austràlia. Al final del partit, Nadal s'ha mostrat satisfet per la victòria: "Sempre he tingut problemes en aquest torneig, així que ser a semifinals és un gran honor", ha declarat a peu de pista.

Amb el nivell de joc i la frescor que ha mostrat a la pista el manacorí, la seva candidatura al títol final ha guanyat punts. Ara, en el tot o res per arribar a la final del torneig, haurà de superar el grec Stefanos Tsitsipas (14), perquè s'ha acabat el somni de Roberto Bautista. El de Castelló de la Plana ha caigut a quarts de final contra Tsitsipas per 7-5, 4-6, 6-4 i 7-6 (2) en un enfrontament que s'ha allargat fins a les tres hores i quart. Després de doblegar rivals d'entitat com l'escocès Andy Murray, l'australià John Millman, el rus Karen Khatxanov (10) i el croat Marin Cilic (6), Bautista ha dit adeu a Melbourne contra el primer grec que arriba a unes semifinals d'un Grand Slam, que venia amb la moral alta després de fer fora del torneig el defensor del títol, Roger Federer (3).

Malgrat l'eliminació, Bautista fa una valoració positiva de la seva millor participació en un Grand Slam i admet que les cames li començaven a pesar: "No em sentia tan fresc pels llargs partits que he jugat. He hagut de ser més directe, més ràpid, perquè no podia fer el que vaig fer durant la setmana passada". Després d'aquesta gran actuació a Austràlia, Bautista figurarà entre els 15 millors jugadors del món en la pròxima actualització del rànquing de l'ATP.

Collins, la revelació del torneig

La nord-americana Danielle Collins ha derrotat la russa Anastasia Pavliutxenkova per 2-6, 7-5 i 6-1 després de dues hores i quart de partit. Mai abans havia superat la primera ronda d'un Grand Slam, i ara no només ho ha aconseguit, sinó que s'ha plantat a les semifinals de l'Open d'Austràlia en la seva primera participació.

En el que pot ser l'últim obstacle del camí cap a la seva primera final de Grand Slam, Collins s'enfrontarà a la txeca Petra Kvitova (8), que ha superat l'australiana Ashleigh Barty (15) en dos sets (6-1 i 6-4), ensorrant les esperances del públic de veure una campiona local després de 49 anys.