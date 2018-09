Nadal sua de valent per arribar a semifinals

Rafael Nadal disputarà les semifinals de l'Open dels Estats Units. El número 1 mundial ha signat aquesta matinada una classificació èpica, superant l'austríac Dominic Thiem (0-6, 6-4, 7-5, 6-7 i 7-6) després de cinc sets i 4 hores i 49 minuts, forçant dos 'tie-breaks' decisius. El Flushing Meadows ha vist el millor partit del torneig, el més llarg, amb Thiem tancant una primera màniga en blanc (0-6) en només 24 minuts, a ritme de serveis guanyadors.

El vigent campió ha consolidat els seus punts en el segon set, allargant els intercanvis per cansar al seu rival. Així, l'austríac ha començat a fer errades –58 no forçades en total– i a perdre una mica de seguretat. La concentració ha sigut clau en el moment dels desempats. Però quan l'espanyol ha tingut el partit a la mà, ja en el quart set i ben passades les dues hores de joc, Thiem ha reaccionat i s'ha endut el set per forçar una cinquena màniga.

Nadal no ha perdut ritme i ha rematat el partit en el segon 'tie-break', el definitiu, ja a les dues de la matinada, després de gairebé cinc hores sobre la pista, una fita que reforça l'estatus del tenista i el seu bon moment. El manacorí s'enfrontarà a Juan Martín del Potro a semifinals. L'argentí ha eliminat el nord-americà John Isner per 6-7, 6-3, 7-6 i 6-2.