Nadal sobreviu als cops de garrot de Del Potro i ja és a semifinals

Anava caient el sol sobre la pista central de l’All England Club i tant Rafa Nadal com Juan Martín del Potro seguien intercanviant-se cops. Ni tan sols el fet que la selecció de futbol anglesa jugués per primer cop des de l’any 1990 va buidar la pista central per veure un partit preciós en què Nadal, que seguirà com a número 1 mundial passi el que passi, va sobreviure als cops des del fons de la pista de Del Potro, i es va imposar en cinc sets (7-5, 6-7, 4-6, 6-4 i 6-6) i va quedar com a favorit per guanyar per tercer cop en la seva carrera a Wimbledon. Perquè en un altre partit de més de quatre hores Roger Federer, l’home que més cops ha imposat la seva llei sobre l’herba de Londres, va caure amb el sud-africà Anderson. Set anys després, Nadal torna a les semifinals del Grand Slam on més li ha costat imposar el seu joc.

Nadal, que a mesura que ha anat avançant el torneig s’ha sentit més còmode, va veure com Del Potro aconseguia ser el primer a guanyar-li sets, portant-lo contra les cordes després de cinc hores de joc. El manacorí va patir per restar els serveis de l’argentí, demolidors quan li entrava el primer servei, en un primer set decidit gràcies a un 'break' al final (5-7). Però al segon, quan Nadal dominava per 5-2 el 'tie break', va arribar la reacció del jugador de Tandil, capaç d’encadenar dos sets seguits quan Nadal va perdre una mica la concentració. El jugador de Manacor, amb tot, va saber treure el millor joc cansant un Del Potro que al final del quart set va renunciar a lluitar per alguns punts en què li tocava anar de banda a banda, marejat pel joc d’un Nadal que el feia pujar molt a la xarxa, amb deixades. Llest, Nadal va saber apuntar-se el quart set, sentenciant en un cinquè en què Del Potro, malgrat el cansament, no va defallir fins al final d’un últim set decidit per un sol 'break' (6-4).

540x306 Novak Djokovic, primer semifinalista a Wimbledon / GLYN KIRK / AFP Novak Djokovic, primer semifinalista a Wimbledon / GLYN KIRK / AFP

Ara el manacorí jugarà per tornar a la final contra Novak Djokovic. El tenista serbi es va desfer en quatre sets (6-3, 3-6, 6-2 i 6-2) del japonès Kei Nishikori després de 2 hores i 34 minuts de partit. Tot i que Nishikori va ser el primer que va aconseguir fer cedir un set a Djokovic enguany a l’All England Club, el número 21 del món va castigar amb la seva dreta el 28è del rànquing ATP. Djokovic, tres cops campió de Wimbledon, amenaça Nadal després d’haver oblidat la seva lesió al colze. La seva victòria d’ahir significa que és el vuitè cop que el serbi arriba a les semifinals a l’All England Club i que recupera el somriure després que, l’any passat, va caure als quarts i, el 2016, no va passar de la segona ronda. Serà la 32a semifinal que jugarà d’un Grand Slam i, d’aquesta manera, Djokovic iguala els nord-americans John McEnroe i Pete Sampras com a tenistes que més cops han arribat a les semifinals de Wimbledon, amb vuit. Roger Federer, que n'ha jugat 12 i que ahir va caure derrotat, continua sent el líder d’per davant de Jimmy Connors (11) i Boris Becker (9).

Anderson-Isner, l’altra semifinal

L’altra semifinal tindrà un participant inèdit, Kevin Anderson, que ahir va guanyar per primera vegada el vuit cops campió de Wimbledon Roger Federer. Anderson va deixar el suís sense la seva 13a semifinal a l’All England Club després d’un partit d’alta intensitat i que es va ajustar a partir del tercer set. Federer, que va començar molt bé el partit, va haver de veure com el sud-africà va ser capaç d’aixecar-li un 2-0 per acabar guanyant (2-6, 6-7, 7-5, 6-4, 13-11) després de 4 hores i 12 minuts de partit. Anderson, que va salvar una pilota de partit al tercer set, es va convertir en el segon tenista que remunta un 2-0 a Federer a Wimbledon: el primer va ser el suís Jo-Wilfried Tsonga el 2011. El rival d’Anderson a les semifinals serà John Isner, que es va desfer (6-7, 7-6, 6-4 i 6-2) de Milos Raonic.