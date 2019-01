Definida la ruta per aconseguir la glòria a l'Open d'Austràlia

Dilluns arrenca a Melbourne la 107a edició de l'Open d'Austràlia, que dona el tret de sortida a la temporada del Grand Slam. El sorteig ha sigut benèvol amb el manacorí Rafa Nadal, segon cap de sèrie, amb un camí còmode en les dues primeres rondes. Després d’abandonar en els quarts de final de l’edició passada contra el croat Marin Cilic, enguany s’estrenarà amb l’australià James Duckworth, 238è del món, que ha accedit al quadre principal per invitació. Serà el primer enfrontament entre ells i, en cas de superar ronda, es trobaria amb el guanyador del duel entre el també local Matthew Ebden i l’alemany Jan-Lennard Struff. Si continués avançant es podria enfrontar amb l’australià Alex de Minaur, l’argentí Diego Schwartzman o el britànic Kyle Edmund en uns hipotètics vuitens de final.

Més endavant podria arribar un dels enfrontaments més esperats, contra Roger Federer, amb qui va perdre la final del 2017, i que començarà la defensa de la corona contra Denis Istomin, 99è a la llista ATP, un tenista a qui ha derrotat en els sis partits que han disputat fins ara.

El que es postula com a principal favorit, Novak Djokovic, debutarà contra un jugador procedent de la fase prèvia, mentre que l’últim membre dels Big Four, l'escocès Andy Murray, finalista del torneig cinc vegades –però encara sense el trofeu a les mans–, es veurà les cares amb Roberto Bautista, que arriba amb la moral reforçada després de la seva recent victòria a Doha.

Marcel Granollers s’enfrontarà al romanès Marius Copil, Jaume Munar amb l’italià Fognini, Albert Ramos amb l’hongarès Márton Fucsovics i Roberto Carballés amb un tenista de la prèvia, en la seva primera presència a Austràlia.

També serà un jugador procedent de la fase prèvia el rival de Fernando Verdasco, que es podria enfrontar a tercera ronda amb el croat Marin Cilic. Un croat que haurà de superar en primera ronda l’ australi à Bernard Tomic.

El toledà Feliciano López jugarà contra el local Jordan Thompson i, en cas de guanyar, es creuaria amb el guanyador del duel entre l’italià Andreas Seppi i el nord-americà Steve Johnson.

Cal recordar que enguany el torneig no comptarà amb el número 5 del món, l’argentí Juan Martín del Potro, convalescent d'una fractura de ròtula patida durant el màsters de Xangai a l’octubre.

Sortejat també el quadre femení

Pel que fa al quadre femení, l’hispanoveneçolana d’ascendència basca i formada a Catalunya Garbiñe Muguruza es jugarà un lloc a la següent ronda amb la xinesa Saisai Zheng, en un partit inèdit . A tercera ronda tindria una empresa difícil contra la russa Dària Kasatkina, número 10 del rànquing ATP. La seva millor actuació a l’Open d’Austràlia va ser ara fa dos anys, en què va arribar als quarts de final.

La r o man esa Simona Halep, primera c ap d e s è rie, debutar à amb l’estonia na Kaia Kanepi, que ocupa la posició 70 en la clas s ificació WTA. La incombustible tenista nord-americana Serena Williams, amb 37 anys i 7 títols de campiona de l’Open d’Austràlia a la butxaca, hi torna després d'abandonar l’any passat contra l’alemanya Tatjana Maria. En el seu tercer partit coincidiria amb Carla Suárez si totes dues passen les respectives eliminatòries . La can à ria es cr euarà en l'estrena amb la francesa Clara Burel, convidada al torneig .

Tant Simona Halep com Garbiñe Muguruza, Serena Williams i Carla Suárez coincide ixe n a la part alta del q uadr e amb la belga Elise Mertens i la ucraïnesa Elina Svitolina, mentre que la danesa Caroline Wozniacki i l’aleman y a Angelique Kerber hauran de progressar per la part més baixa.