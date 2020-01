Paula Badosa aconsegueix a Austràlia el seu primer triomf en un Grand Slam

Paula Badosa ja pot dir que sap què és guanyar un partit d'un Grand Slam. Després d'anys perseguint-ho, aquest 2020 ho ha aconseguit a l'Open d'Austràlia. De retruc, la tenista, nascuda a Nova York però criada a Begur, s'ha convertit en la primera participant que ha passat a la segona ronda del torneig de Melbourne. Ho ha aconseguit després de superar la veterana tenista sueca Johanna Larsson per un contundent 6-1 i 6-0.

Ara però, no ho tindrà fàcil per continuar, ja que en la següent ronda s'enfrontarà a la txeca Petra Kvitová, finalista en l'edició del 2019 del Grand Slam australià, que aquest dilluns s'ha desfet de la seva compatriota Katerina Siniaková per 6-1 i 6-0. "Quan vaig veure el quadre em vaig adonar que aviat em podria tocar enfrontar-me a ella. És la màxima favorita per guanyar qualsevol Grand Slam, però contra ella intentaré fer el meu joc i disfrutar al màxim", ha reconegut Badosa.

Tornar a creure en ella mateixa

La lluita de Badosa per arribar fins aquí no ha sigut només de perfeccionament de joc, de tècnica. Ha sigut més aviat mental. Encara no fa un any, el juliol de l'any passat, explicava a les xarxes socials com una depressió va estar a punt d'acabar amb la seva carrera i com havia hagut de treballar per tornar a creure en ella mateixa. Es va adonar que sortia a la pista i la pressió per guanyar feia que no gaudís, que no tingués il·lusió per agafar la raqueta, per jugar partits. "No volia competir", assegurava. I això que tenia 20 anys.

De fet ella, que en aquell moment va afirmar que el seu tècnic, Xavier Budó, va ser una peça clau en la seva recuperació, s'ha abraçat amb ell just després del partit quan Budó estava sent entrevistat.

Així, respecte a anys anteriors, la catalana creu que preparar-se mentalment ha sigut clau per guanyar el seu primer partit d'un Grand Slam. "M'he mentalitzat molt bé, m'ha sortit un partit molt bo. L'any passat, l'aspecte mental va ser una barrera que no vaig poder superar", reconeix. Tot i això, Badosa no ha arribat a Melbourne al cent per cent. La setmana passada va tenir febre i això li va impedir disputar el torneig de Hobart. "Encara no estic al cent per cent. He tingut febre aquests últims dies, així que he hagut de dominar i imposar el meu joc des de l'inici per desgastar-me com menys millor", ha apuntat, satisfeta per la feina feta.

El 21è Open d'Austràlia de Federer

Per al suís Roger Federer aquest és el 21è Open d'Austràlia en què participa i s'ha convertit en el tenista amb més aparicions a la pista del Melbourne Park. I l'ha començat amb bon peu, superant amb facilitat Steve Johnson (6-3, 6-2 i 6 -2) aquest dilluns a la matinada, en un partit que ha durat 84 minuts. Tsitsipas, per la seva banda, s'ha desfet de Stefano Caruso per un contundent 6-0, 6-2 i 6-3, mentre que Novak Djokovic ha hagut de patir per passar ronda: ha cedit un set davant l'alemany Jan-Lennard Struff, que se'n torna cap a casa després de perdre per 7-6 (5), 6-2, 2-6 i 6-1. El manacorí Rafa Nadal s'ha exercitat abans de debutar aquest dimarts contra el bolivià Dellien. En el quadre femení, Naomi Osaka ha derrotat la txeca Marie Bouzkova (6-2 i 6-4), mentre que Serena Williams ha guanyat 6-0 i 6-3 la russa Anastasia Potapova.