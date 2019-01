Pliskova doblega Muguruza a Austràlia

La tenista hispanoveneçolana Garbiñe Muguruza ha caigut en els vuitens de final de l'Open d'Austràlia contra la txeca Karolina Pliskova (6-3 i 6-1).

Muguruza tan sols ha tingut opcions durant el primer tram del primer set, quan ha aconseguit trencar per primer i únic cop el servei de la seva rival. Pliskova, per la seva banda, ha sumat només tres errors no forçats i 23 cops guanyadors, en una actuació brillant que li ha donat accés a la següent ronda.

També en el quadre femení, el que tothom considerava com la final anticipada de l'Open d'Austràlia, el partit entre Serena Williams i Simona Halep s'ha resolt a favor de la nord-americana (6-1, 4-6 i 6-4). Williams, que buscarà les semifinals davant Pliskova, ha superat la número 1 del món en un partit molt igualat. De fet, fins al 3-3 de l'últim parcial, ha estat molt igualat. Però llavors Williams ha trencat el servei de Halep i s'ha defensat a la perfecció per aconseguir la victòria.

Raonic supera Zvérev

Per la seva banda, el tenista canadenc Milos Raonic ha sigut el botxí de l'alemany Alexander Zvérev i l'ha superat per 6-1, 6-1 i 7-6 (5) en dues hores de partit. Zvérev no ha pogut contenir en cap moment un imperial Raonic. El canadenc s'enfrontarà en la següent ronda contra el vencedor del partit que enfrontarà el croat Borna Coric i el francès Lucas Pouille.