Rafa Nadal reacciona a temps contra Leonardo Mayer al Godó

Rafa Nadal ha començat la defensa del títol al Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Comte de Godó amb una soferta victòria, per 6-7, 6-4 i 6-2, contra l'argentí Leonardo Mayer, que l'ha obligat a competir durant dues hores i 50 minuts.

Nadal ha trencat Mayer en el vuitè joc de partit, però amb 5-3 i servei, l'argentí li ha tornat, en blanc, el robatori. Tot i això, l'onze vegades campió del Godó ha tingut bola de set amb 5-4, que també ha desaprofitat, i dues boles de set amb 6-5 i 7-6, en el desempat. Però després de la seva ensopegada davant de Fabio Fognini a les semifinals de Montecarlo, on segons ell mateix va reconèixer va jugar un dels seus pitjors partit en terra, Nadal no ha patit excés de confiança.

El pròxim rival de Nadal serà David Ferrer, que no ha donat cap opció a Lucas Pouille i l'ha superat per la via ràpida, 6-3 i 6-1. Albert Ramos, per la seva banda, ha caigut eliminat a la segona ronda del Barcelona Open Banc Sabadell. Daniil Medvedev ha superat el tenista mataroní per 6-3, 2-6 i 6-1.

Fabio Fognini és baixa d'última hora al Barcelona Open Banc Sabadell. El tenista italià, que acaba de guanyar el torneig de Montecarlo, no acaba de fer net d'unes molèsties als isquiotibials que arrossega de l'última competició disputada.