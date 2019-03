Rafa Nadal abandona el torneig d'Indian Wells per lesió

Rafa Nadal s'ha retirat aquest dissabte del torneig d'Indian Wells per lesió en un genoll i no podrà diputar la semifinal contra Roger Federer. Per tant, el suís passa a la final. "Rafa Nadal s'ha retirat a causa d'una lesió al genoll dret. Li desitgem una ràpida recuperació", ha anunciat l'organització del torneig quan ha donat a conèixer una notícia que ja s'esperava.

Aquest divendres, jugant ja coix, el tenista manacorí havia superat el rus Karen Khatxanov per 7-6 (2) i 7-6 (2) en 2 hores i 18 minuts.