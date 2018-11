Rafa Nadal dona per acabada la temporada

Rafa Nadal ha emès un comunicat per donar per acabada la temporada. El manacorí, que es perdrà la Copa Masters de Londres, passarà aquest dilluns pel quiròfan per solucionar els problemes que arrossega al turmell.

Novak Djokovic és des d'aquest dilluns el nou número 1 del tenis mundial. Tot i la derrota a la final del torneig Masters 1.000 de París contra Karén Khatxànov, el tenista serbi va recuperar la primera posició després de dos anys gràcies a una gran remuntada.