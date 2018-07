Rafa Nadal torna als quarts de final a Wimbledon set anys després

Rafa Nadal ha derrotat aquest dilluns el txec Jiri Vesely (6-3, 6-3, 6-4) i torna als quarts de final de Wimbledon set anys després, quan el 2011 va arribar l'última de les cinc finals que va disputar. El manacorí, que encara no ha cedit un set aquest any, s'enfrontarà en quarts amb el guanyador del xoc entre l'argentí Juan Martín del Potro i el francès Gilles Simon. El de Manacor domina l'argentí per 10-5 en els seus enfrontaments i al gal per 8-1.

Nadal serà l'únic esquerrà en els quarts, després de la derrota del francès Adrian Mannarino contra el suís Roger Federer i la del propi Vesely. Set anys feia, des la final que va perdre contra Djokovic el 2011, que Nadal no estava entre els vuit millors a Wimbledon. El 2012 va caure contra el txec Lukas Rosol en segona ronda i, el 2013, en primera contra ronda contra el belga Steve Darcis. Nadal va recuperar una mica la il·lusió la temporada següent, tot i que l'australià Nick Kyrgios li va treure a canonades als vuitens. El 2015, l'alemany Dustin Brown . Després, en 2016 va faltar per lesió, i l'any passat, contra el luxemburguès Gilles Muller va cedir a vuitens, i en el cinquè set.

Nadal ha guanyat avui el seu partit 47 a Wimbledon (47-10), el 241 al Grand Slam (241-34), i el 65 sobre herba (65-18). Aquest any porta ja 34 victòries i només dues derrotes.