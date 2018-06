Roger Federer perd contra Borna Coric i cedeix el número 1 a Rafa Nadal

Borna Coric ha derrotat Roger Federer per 7-6, 3-6 i 6-2, a la final de Halle i el suís perdrà el número 1 del món aquest dilluns, ja que torna al manacorí Rafa Nadal. El croat , de 21 anys, 34 del món, que ja havia guanyat en primera ronda a l'alemany Alexander Zvérev, tres del món, ha trobat el lloc perfecte per derrotar Federer per primera vegada en la seva carrera, després de tres partits, i anul·lar la possibilitat que el suís pugés el títol 99 al seu caseller, a un de la xifra màgica dels 100, a una setmana de Wimbledon, on ha triomfat en vuit ocasions.

El jugador de Zagreb, primer croat a aconseguir aquesta final en els 26 anys d'història d'aquest torneig, ha tallat la ratxa de victòries sobre herba de Federer, que era de 20 triomfs (des de la final de l'any passat), la segona més llarga de la seva carrera en aquesta superfície, en la qual del 2003 al 2008 va aconseguir 65 triomfs.