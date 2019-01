Rafa Nadal i Roger Federer avancen amb pas ferm

Rafa Nadal ha superat el sud-africà Matt Ebden per un clar 6-3, 6-2 i 6-2, classificant-se així per a la següent ronda de l'Open d'Austràlia d'enguany. També Roger Federer segueix amb pas ferm el seu particular camí per revalidar, per tercer any consecutiu, el títol de campió de l'Open d'Austràlia. El suís, però, ha superat Daniel Evans patint més del que s'esperava per una sortida intensa del britànic, que l'ha posat contra les cordes els dos primers sets. Federer ha imposat la seva experiència per establir un 6-3 en un últim set, en el qual Evans ha baixat les revolucions i ha deixat un marcador definitiu de 7-6 (5), 7-6 (3) i 6-3. El suís s'enfrontarà en la següent ronda al francès Gael Monfils (30).

L'ex número 1 ha reconegut en roda de premsa que, per l'experiència que tenen en aquest tipus de tornejos, Rafa Nadal, Novak Djokovic i ell són els principals favorits per aconseguir la victòria final: "Nosaltres sabem com guanyar Grand Slams. Per exemple, el Rafa ha de ser sempre el favorit número 1, es trobi com es trobi. El Novak sempre serà favorit en els tornejos de pista dura si juga com l'any passat. Mentre que, en el meu cas, només pel fet de tots els títols que tinc, també entro en el mateix grup", explicava. De tota manera, Federer ha volgut remarcar el paper de l'alemany Alexander Zverev, vigent campió de les ATP Finals de Londres: "Crec que és just dir que el Sascha és un dels favorits, tot i que Zvérev donarà la talla en algun Grand Slam aquest any".

El camí cap a una semifinal entre el suís i el manacorí és una mica més net després que el nord-americà Frances Tiafoe (39) hagi sorprès el sud-africà Kevin Anderson (5) en segona ronda per 4-6, 6-4, 6-4 i 7-5. Anderson, vigent finalista a Wimbledon, era el principal cap de sèrie que circulava per la part més baixa del quadre al costat del balear, per la qual cosa era el màxim candidat a enfrontar-se al número dos mundial un cop es va fer el sorteig. Ara Tiafoe s'enfrontarà a la tercera ronda a l'italià Andreas Seppi, que ha guanyat l'australià Jordan Thompson per 6-3, 6-4 i 6-4.

El grec Stefanos Tsitsipas (14), el croat Marin Cilic (6) i el rus Karen Khachanov (10) han fet bones les seves etiquetes de favorits per passar ronda contra el serbi Viktor Troicki, el nord-americà Mackenzie McDonald i el japonès Yoshihito Nishioka, respectivament.

L'únic representant grec a l'Open d'Austràlia s'enfrontarà en el següent partit al georgià Nikoloz Basilashvili (19). Cilic, vigent finalista a Melbourne, es veurà les cares amb l'espanyol Fernando Verdasco (26) i el jove rus Khatxànov es creuarà amb el botxí d'Andy Murray, l'espanyol Roberto Bautista (22), que ha derrotat l'australià John Millman, després d'una altra victòria èpica a cinc sets: 3-6, 6-7(6), 6-4, 6-3 i 6-1.

Cara i creu per a les favorites

La danesa Caroline Wozniacki (3), actual campiona de l'Open d'Austràlia, ha sigut contundent contra la britànica Katie Boulter i s'ha sobreposat a l'artritis reumatoide que se li va diagnosticar recentment. La bielorussa Aryna Sabalenka, per la seva banda, també ha passat a tercera ronda després de vèncer en dos sets la britànica Katie Boulter.

Menys sort han tingut la ucraïnesa Tsurenko (24) i la croata Donna Vekic (29), també dins del grup de favorites, que s'acomiaden de Melbourne Park després de caure davant la nord-americana Amanda Anisimova, de 17 anys, i l'australiana Kimberly Birrell, que ha participat en el torneig amb una invitació, respectivament.

Tsurenko, que va aterrar a Melbourne com a finalista a Brisbane, ha rebut un càstig sever de la jove Anisimova i ha perdut per 6-0 i 6-2 en menys d'una hora de partit, de manera que ha igualat la seva actuació de la passada edició, en la qual va caure també en el seu segon partit contra la polonesa Agnieszka Radwanska.

Dues favorites més que diuen adeu a Austràlia són l'holandesa Kiki Bertens (9) i l'estoniana Anett Kontaveit (20), que han sigut superades per la russa Anastasia Pavliutxénkova (44) i la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (31).