La semifinal entre Roger Federer i Rafa Nadal a Melbourne, cada cop més a prop

Després de la tempesta del primer partit, on va suar de valent per superar el britànic Daniel Evans, Roger Federer (3) va tornar a la calma en vèncer el nord-americà Taylor Fritz per un còmode 6-2, 7-5 i 6-2 en menys d'una hora i mitja de partit.

Federer, que defensa títol per tercer any consecutiu i que podria convertir-se en el jugador amb més Opens d'Austràlia, s'enfrontarà als vuitens de final al jove grec Stefanos Tsitsipas (14), que ha eliminat el georgià Nikoloz Basilashvili (19) en quatre sets. El suís, que tindrà l'oportunitat d'aixecar el seu vintè títol Grand Slam a Melbourne, ha destacat la facilitat del grec per pujar a la xarxa, i augura un bon duel: "Ell està jugant realment bé i jo estic ansiós per jugar el partit. Crec que serà un gran partit".

La semifinal que el podria enfrontar a Rafa Nadal cada cop és més a prop, ja que el manacorí també ha tingut un partit còmode contra l'australià Alex De Minaur (29), que malgrat els seus 19 anys d'edat, en dues temporades ha passat del lloc 300 al 29 del rànquing ATP. Nadal, molt versàtil durant tot el partit, només ha suat més del compte a l'últim set, i segueix traient bon rendiment del seu nou servei. El partit l'ha tancat en menys de 3 hores per 1-6, 2-6 i 4-6, i s'ha plantat així a vuitens de final, on l'espera Tomás Berdych (57), que ha superat en 4 sets l'argentí Diego Schwartzman (16) en un duel que comença a ser habitual els últims anys.

Roberto Bautista continua amb pas ferm la seva participació a Melbourne. Després d'eliminar el britànic Andy Murray i el local John Millman, aquest cop ha fet fora el rus Karen Khatxanov (10) per 6-5, 7-5 i 6-4 i ha igualat per quarta vegada la seva millor posició en un Grand Slam. Intentarà superar aquesta fita en el pròxim duel, que l'enfrontarà al guanyador del partit entre Fernando Verdasco (26) i el croat Marin Cilic (6), que es veuran les cares en el penúltim enfrontament d'aquesta jornada de divendres.

Els italians Andreas Seppi i Thomas Fabbiano s'han acomiadat en tercera ronda de l'Open d'Austràlia després de cedir davant del nord-americà Frances Tiafoe i el búlgar Grigor Dimitrov (20), respectivament.

Wozniacki no podrà defensar títol

La danesa Caroline Wozniacki (3) no podrà seguir defensant la corona a l'Open d'Austràlia. Maria Xaràpova (30), la veterana tenista russa, l'ha fet fora després d'imposar-se per un ajustat 6-4, 4-6 i 6-3. L'esperança local Ashleigh Barty (15), que ha vençut en dos sets la grega Maria Sakkari per 6-1 i 6-4, serà el pròxim obstacle de Xaràpova en el camí cap a la final.

Menys sorpreses hi ha hagut entre la nord-americana Sloane Stephens (5) i la croata Petra Martić (31). La tenista de Florida s'ha imposat en els dos 'tie-breaks' del partit per plantar-se als vuitens de final, on s'enfrontarà a la russa Anastasia Pavliutxenkova.

Per la seva part, la txeca Petra Kvitova (8) ha superat la suïssa Belinda Bencic, vigent campiona de la Copa Hopman, per 6-1 i 6-4 en una hora i deu minuts. Kvitova, que va arribar a Melbourne com a campiona de Sydney, segueix sense concedir cap set i s'enfrontarà a la següent ronda a la jove nord-americana de 17 anys Amanda Anisimova, jugadora revelació, després d'eliminar la ucraïnesa Lesia Tsurenko (24) i la bielorussa Aryna Sabalenka (11).