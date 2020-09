Té 38 anys, però manté l'ambició intacta i vol recuperar la seva corona. Serena Williams va començar l'últim intent de guanyar el seu 24è trofeu de Grand Slam amb una victòria contra Kristie Ahn a la primera ronda de l'Open dels Estats Units. El triomf per 7-5 i 6-3 en una hora i 31 minuts li permet superar Chris Evert i convertir-se en la tenista amb més victòries (102) a Flushing Meadows. "És estrany. Sento que cada vegada que vinc aquí em diuen que he batut un nou rècord. Recordava que l'any 2019 havia aconseguit una cosa semblant, empatar amb les victòries de Chris Evert, així que és genial. Crec que no valoro prou aquestes dades, cosa que és lamentable, però estic a la meitat d'un Grand Slam i no és el moment de centrar-me en els rècords. Ara estic pensant en guanyar el torneig", assegura la jugadora nord-americana, que busca el seu setè títol a Flushing Meadows. La seva pròxima rival serà la russa Margarita Gasparyan, que es va desfer per 6-3, 6-7 i 6-0 de Mónica Puig, l'única jugadora llatinoamericana del torneig.

Després de perdre les seves últimes quatre finals de Grand Slam, Williams intentarà aprofitar les absències d'aquest any a Nova York –on no hi ha ni Ashleigh Barty, ni Simona Halep ni Bianca Andreescu– per fer créixer la seva llegenda. Si la tenista, una de les grans icones de Nike, aconsegueix el seu 24è títol de Grand Slam igualarà el rècord de l'australiana Margaret Court.

La catalana Aliona Bolsova va superar la primera ronda gràcies a una victòria contra la suïssa Jil Teichmann en dos sets: 7-6 i 6-2. La tenista empordanesa s'enfrontarà a la nord-americana Madison Keys, cap de sèrie número 7 del torneig.