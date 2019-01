Un inspirat i intimidatori Djokovic esclafa Nadal a Austràlia

Que Rafa Nadal no es pogués sentir dominador. Que no tingués cap de les bones sensacions que l'havien acompanyat els últims dies a Melbourne. Que estigués incòmode, que se sentís petit, que fins i tot s'impacientés. Aquest ha sigut el pla intimidatori i cruel de Novak Djokovic per guanyar l'Open d'Austràlia (6-3, 6-2 i 6-3) en poc més de dues hores. El serbi, el rei a Melbourne, on ha guanyat en set ocasions, ha imposat un ritme de final inabastable per al manacorí des del principi. Cap esquerda ha donat esperança a Nadal, que havia d'anar salvant agònicament el seu servei per canviar la inèrcia d'una final que se li escapava per la impossibilitat de restar l'impossible: l'implacable servei de Djokovic.

Incontestable des d'aquí, dominant el centre de la pista i anticipant cada pilota de Nadal, Nole ha anat arraconant el seu rival amb cops guanyadors. Ha guanyat 12 dels primers 13 punts jugats, i hi ha sumat un trencament de servei que se li ha fet una muntanya immensa a Nadal. El primer set s'ha resolt en 36 minuts, perquè tot i que Nadal intentava restablir la seva confiança i allargar els punts per oferir més resistència, la fiabilitat de Djokovic quan sacava era absoluta. El balear només ha pogut guanyar-li un punt al seu servei en el primer set.

540x306 Rafa Nadal defensant-se al fons de la pista contra Djokovic / ERIK ANDERSON / EFE Rafa Nadal defensant-se al fons de la pista contra Djokovic / ERIK ANDERSON / EFE

El segon set tampoc ha canviat el guió, tot i que Nadal lluitava per fer trontollar un Djokovic il·luminat. Però els 30/45 punts guanyadors de Nole, que només ha comès un error no forçat, han fet impossible la remuntada. El serbi ha superat un moment delicat amb 3-2 i ha acabat aconseguit un 'break' que ha tornat a encarrilar-li el set.

Poques estadístiques animaven Nadal, que en pocs duels anteriors contra Djokovic havia aconseguit capgirar aquesta dinàmica d'un o dos sets en contra. Era el dia Nole. La seva final. Per acabar-ho d'adobar, a l'inici del tercer set Nadal ha tornat a cedir el seu set. Djokovic no ha desaprofitat el 2-1 favorable i ha mantingut l'avantatge fins al final, desesperant els intents d'un Nadal lluitador, competitiu (l'exemple és la ràbia amb què ha servit per posar-se 3-2), però incapaç de seguir el ritme inspirat del seu adversari. Nadal ha tingut un punt d'inflexió a l'abast per empatar a tres i reenganxar-se a la final, quan ha disposat d'una pilota de trencament clara, amb 30-40, però el seu revés s'ha quedat mort a la xarxa. Djokovic encara ha hagut de superar un últim ensurt per evitar el 4-4 i fer el 5-3. Ha liquidat el matx amb un 'break' final.

Amb aquesta derrota, Rafa Nadal es queda sense la possibilitat de ser el primer jugador que guanya dues vegades els quatre Grand Slams des de l'era Open. Amb el triomf, Djokovic suma el seu 15è Grand Slam, a tocar dels 17 de Nadal i dels 20 de Roger Federer.