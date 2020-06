La Copa Davis de Piqué, posposada fins al 2021

Les Finals de la Copa Davis, previstes a la Caixa Màgica de Madrid entre el 23 i 29 de novembre, s'han posposat oficialment fins al 22 de novembre de 2021 com a conseqüència de la pandèmia per coronavirus. Segons assenyala el seu comunicat, la Federació Internacional (ITF) no pot garantir la seguretat dels esportistes, els seus equips i els aficionats que conformen l'esdeveniment esportiu. "La decisió d'ajornar l'esdeveniment es produeix després d'un examen de tres mesos dels desafiaments logístics i normatius que han sorgit com a resultat de la pandèmia i tots els possibles escenaris que afecten a la salut i la seguretat de tots. El torneig havia d'acollir més de 90 atletes amb importants equips de suport, així com a milers d'aficionats, funcionaris, personal, socis i altres interessats que viatjaven de països de tot el món", assegura l'organisme que gestionar el tenis mundial.

"Les dificultats per acollir una reunió massiva d'aquesta mida a escala internacional en un recinte cobert són considerables a causa de la pandèmia, tant en el clima actual com en el previst", insisteix per argumentar la decisió. La fase final de la Davis, que passarà a anomenar-se Copa Davis per Rakuten, comptarà d'aquesta forma amb els 18 equips que tenien plaça per a l'edició del 2020 i que suposaria la defensa del títol d'Espanya.

Gerard Piqué ha recolzat públicament la postura de la ITF i del seu màxim dirigent, David Haggerty, com a president de Kosmos Tenis, l'empresa que lidera el projecte. "És una gran decepció per a tots nosaltres que les Finals de la Copa Davis no se celebrin aquest 2020. No sabem com es desenvoluparà la situació en cada nació classificada, o si les restriccions a Espanya es mantindran prou alleujades, de manera que és impossible predir la situació al novembre i garantir la seguretat de les persones que viatgin a Madrid. Aquest ajornament no té cap relació a llarg termini amb les nostres ambicions col·lectives per a la Copa Davis. La ITF i Kosmos Tennis esperen poder oferir una competició excepcional al 2021, quan sigui segur i factible fer-ho", explica el també central del Barça.

El tenis de seleccions es paralitzarà durant uns mesos. La fase prèvia a la competició que s'havia de disputar a la Caja Mágica també queda posposada. Els 24 partits d'anada i tornada de el Grup Mundial I i de el Grup Mundial II, en què participaran 48 seleccions nacionals i que s'havien de jugar aquest any es disputaran finalment al març o al setembre del 2021, a falta de confirmació definitiva. Els esdeveniments regionals dels Grups III i IV de 2020, en què participen 76 equips nacionals, també es posposen fins 2021 amb la supervisió directa de la ITF per garantir les mesures sanitàries necessàries per evitar nous contagis de coronavirus.