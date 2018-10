Piqué viatja a Xangai en plena polèmica pel rebuig a la seva Copa Davis

Gerard Piqué és a Xangai, on està disputant-se el Masters 1000 de tenis i on diversos dels millors jugadors del món han posat en dubte els últims dies la seva participació en la Copa Davis que ell ha de liderar. El blaugrana va presenciar la semifinal que enfronta l'alemany Alexander Zvérev amb el serbi Novak Djokovic, dos dels tenistes més crítics amb el torneig apadrinat per l'empresa de Piqué.

En una roda de premsa fa uns dies, Djokovic va assegurar que no sap encara si jugarà el torneig però que donarà prioritat a la futura Copa del Món de l'ATP enfront de la nova Copa Davis. "Entre les dues, donaré prioritat a la Copa del Món per equips, perquè és competència de l'ATP, però, òbviament, encara hem de discutir-ho personalment amb el meu equip", ha comentat el serbi.

"Espero que hi hagi una discussió més àmplia entre els jugadors –va afegir–, per veure com abordarem aquestes dues competicions i, amb sort, podem arribar al punt en què puguem tenir una gran Copa del Món", va apuntar.

El mes d'agost passat, l'assemblea general de la Federació Internacional de Tenis (ITF) va aprovar aquest nou format de torneig, que deixa enrere la tradicional competició de quatre caps de setmana i n'adopta una d'un sol cap de setmana, amb seu única i 18 equips.

Aquesta era la proposta del grup empresarial Kosmos, que va fundar i presideix el jugador del Barça i que s'ha compromès a una inversió de 3.000 milions de dòlars durant un període de 25 anys, amb el suport de Hiroshi Mikitani, director de Rakuten, l'empresa japonesa de comerç electrònic que patrocina la samarreta del FC Barcelona.

El nou format, que substitueix l'establert el 1900, entrarà en vigor a partir de l'any que ve i la setmana que ve serà presentat a la ciutat de Madrid com a seu per als dos pròxims anys.

"Sento que la data de la Copa Davis és realment dolenta, especialment per als millors jugadors", insisteix Djokovic, que diu que s'ho ha de pensar perquè entre un torneig i l'altre hi ha "cinc o sis setmanes" de diferència. Qui sí que es va donar de baixa rotundament va ser l'alemany Zvérev, cinquè millor jugador del rànquing ATP, que diu que al novembre ja no vol jugar a tenis. "Crec que tots els millors diran el mateix. Tenim un mes i mig de descans en la nostra temporada, i és a finals de novembre i desembre. Fer un torneig a finals de novembre, és a dir, deu dies més de jugar i competir, és una bogeria. Per Cap d'Any tots estem cansats", va apuntar l'alemany de 21 anys.

Les reivindicacions dels tenistes van en la direcció de reduir el calendari de tornejos i això, es queixa Zvérev, "no està passant, ben al contrari".

Un altre dels que va parlar és Roger Federer, que, tot i que no va ser tan dur, tampoc va assegurar la seva participació. "Ja veurem què passa, però no crec que això hagi estat dissenyat per a mi. Això va per a la futura generació de jugadors", ha apuntat. El suís demana temps per valorar el nou format. "Espero que tingui èxit. Espero que tot funcioni. Espero que als jugadors els agradi. Espero que els espectadors ho gaudeixin i tingui èxit, però no sé què hauria de dir al respecte. El temps dirà. De moment, tot és com un gran signe d'interrogació ", ha afegit el suís.