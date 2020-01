Djokovic supera Federer a Melbourne i es planta a la final del seu torneig preferit

Novak Djokovic és el primer finalista de l'Open d'Austràlia. El tenista serbi ha aconseguit superar el suís en tres sets (7-6, 6-4 i 6-3) en un partit que ha durat poc més de dues hores i quart. Si bé Federer arribava al duel amb molèsties (tenia problemes a l'engonal i ha saltat a la pista amb un embenatge a la cuixa) i s'havia plantat a les semifinals gràcies a diversos miracles (contra Sandgren va salvar set pilotes de partit), Djokovic havia anat despatxant rivals amb relativa facilitat. És el seu torneig, Djokovic ho sap: l'ha guanyat set cops i aquest diumenge, contra el guanyador del partit entre Thiem i Zverev, buscarà el vuitè triomf a Melbourne.

Però tot i que semblava que seria un partit relativament fàcil per a Djokovic, un clàssic sempre és un clàssic, i Federer no és dels que tiren la tovallola sense plantar cara. I això que, tot i que ha començat amb el servei a favor, ha hagut de salvar dues boles de trencament per aconseguir el primer punt. Això l'ha fet créixer i s'ha posat amb un 2-0 al marcador després de trencar el servei al serbi. Federer s'il·lusionava amb un 5-2 amb el servei a favor. Però tot ha estat com un miratge. Djokovic, que tenia el públic al seu favor, ha començat a desplegar el seu tenis més agressiu per igualar el primer set (5-5) davant d'un Federer que es començava a veure just de forces. Tot i això, després de perdre tres jocs seguits ha salvat dues boles i ha situat el 6-5 en el marcador, demostrant una gran capacitat de reacció.

651x366 Roger Federer saludant el públic de Melbourne / LUKAS COCH / EFE Roger Federer saludant el públic de Melbourne / LUKAS COCH / EFE

Però Djokovic s'ha imposat en el tie break, i la reacció de Federer s'ha acabat aquí. Federer anava al vestidor queixant-se de molèsties a l'esquena, tot i que quan ha tornat a pista ha mantingut el nivell sense cedir cap trencament fins a les acaballes del segon set, quan el serbi, a la primera, ha aconseguit el trencament de servei del seu rival en el moment perfecte per posar-se dos sets amunt. Federer ho ha intentat tot en el tercer i definitiu set, amb punts que feien que la Rod Laver Arena aplaudís de valent, però Djokovic anava aquest dijous amb una marxa més i no ha pogut fer res per frenar-lo. El serbi, a més del premi d'aconseguir el seu vuitè títol a Melbourne, també persegueix recuperar el número 1 de l'ATP i el seu 17è Grand Slam. Diumenge, només Thiem o Zverev podran frenar-lo.

Muguruza es classifica per a la seva primera final de l'Open d'Austràlia

Garbiñe Muguruza jugarà la seva primera final de l'Open d'Austràlia. La tenista hispanoveneçolana s'ha desfet de Simona Halep en un partit dur que s'ha resolt en poc més de dues hores en dos sets: 6-7 i 5-7. A la final, que es disputarà aquest dissabte, Muguruza jugarà contra la nord-americana Sofia Kenin, que ha superat en l'altra semifinal la tenista local Ashleigh Barty per 7-6 i 7-5.

651x366 Garbiñe Muguruza celebrant un punt contra Halep a l'Open d'Austràlia / GREGN WOOD / AFP Garbiñe Muguruza celebrant un punt contra Halep a l'Open d'Austràlia / GREGN WOOD / AFP

En una jornada que s'ha hagut de suspendre durant una hora (a excepció de la Rod Laver Arena) per la calor extrema que feia, la tenista nascuda a Caracas ha tornat a mostrar el seu gran nivell, ha deixat clar que torna a ser competitiva i ha capgirat situacions compromeses per plantar-se a la seva quarta final d'un Grand Slam. "Quan comences el torneig no penses en la final. Penses en el que has de fer a cada partit. Estic molt contenta i engrescada per jugar la meva primera final aquí", ha indicat Muguruza després del partit, i ha afegit: "Quan he anat per darrere en el marcador no m'he preocupat. Sabia que seria un partit dur contra la Simona".

I és que aviat li ha tocat defensar-se, ja que en el primer set ha hagut de salvar dues boles de break en el seu primer torn de servei. Així, ha sigut ella la que ha aconseguit avançar-se per primer cop en el marcador després de trencar el servei de Halep en el vuitè joc (5-3 en el marcador). Però la romanesa no s'ha donat per vençuda i ha tornat a igualar el partit.

L'equilibri quedava palès en cada punt i les alternatives se succeïen constantment. Halep ha tingut dues boles per emportar-se el set abans que s'arribés al tie break. Llavors, Muguruza també ha disposat de dues pilotes de set que Halep també ha salvat i fins i tot ha comès una doble falta que podria haver compromès el resultat del primer set. Però la hispanoveneçolana ha aconseguit capgirar la situació i adjudicar-se el primer set. Això ha provocat la desesperació de la seva rival, que ha destrossat la raqueta.

651x366 Garbiñe Muguruza i Simona Halep després del partit / CLIVE BRUNSKILL / GETTY Garbiñe Muguruza i Simona Halep després del partit / CLIVE BRUNSKILL / GETTY

En la segona mànega del partit, Halep ha calmat els nervis i ha intentat atacar. Ho ha aconseguit parcialment, ja que s'ha situat amb un 3-5 al marcador. Però, amb 5-4 en el marcador, Muguruza ha aconseguit trencar el servei de la seva rival i ha igualat el segon set just en el moment que no podia fallar. Després de situar el 6-5 en el marcador, la de Caracas ha disposat de dues pilotes de partit i no ha perdonat.