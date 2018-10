El tenista Marc Fornell liderava una xarxa d’apostes il·legals

260x366 Marc Fornell / RFET Marc Fornell / RFET

El tenista barceloní Marc Fornell, que figura entre la desena de detinguts per arreglar partits per guanyar apostes, està considerat el líder d'aquesta "organització criminal" dedicada a la manipulació d'apostes il·legals en competicions de tennis nacionals i internacionals de la modalitat Future i Challenger. Així ho exposa el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, davant el que avui serà conduït Fornell i set arrestats més per aquestes manipulacions, en un dels actes que va dictar en l'operació practicada dilluns per aquests fets.

Entre els detinguts figuren també dos homes de nacionalitat armènia, corredors "professionals" d'apostes amb els quals segons sembla Fornell es va aliar, en detectar que les seves actuacions estaven sent vigilades per TIU (Tennis Integrity Unit) i els supervisors de tenis. A la desena de detinguts, De la Mata els investiga per suposadament integrar una "organització criminal, principalment dedicada a l'estafa, corrupció entre particulars en l'àmbit de l'esport, organització criminal, usurpació de l'estat civil i blanqueig de capitals"

Segons l'acte, "l'organització actua com si d'una empresa es tractés" i el nucli està format per tenistes, familiars, intermediaris, inversors i "cedents d'identitats". En una primera fase de l'activitat delictiva, Fornell, amb la cooperació necessària dels seus gestors de comptes també detinguts, Adrian B.M. i Miquel C. o Albert C, suposadament van fer apostes en esdeveniments en els quals ell jugava o jugaven d'altres tennistes als quals ell podia influir i per fer les apostes utilitzaven com a usuaris persones del seu entorn familiar o d'amistats.

En una segona fase, en saber-se vigilat, va començar a relacionar-se amb els dos citats organitzadors armenis, "passant a ser intermediari amb d'altres tennistes per incitar-los a alterar el resultat dels seus partits a canvi d'una compensació econòmica". Existeixen indicis que de la quantitat pactada per una manipulació, els tennistes implicats també percebien part del benefici obtingut amb les apostes.