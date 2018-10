La capitania enforteix Messi a Europa

Leo Messi ha assumit la capitania del primer equip del Barça amb certa naturalitat, fent un pas endavant en el joc i fora la gespa i, sobretot, deixant clar que els seus registres no necessàriament s'han de veure afectats per l'edat. A Europa, ser capità sobre la gespa se li ha posat especialment bé a l'argentí, que des que va portar per primer cop el braçal en un partit de Champions el 2014, ha firmat 17 gols i 2 assistències en els 9 partits de la màxima competició continental disputats amb ell. De tots aquests, el Barça només n'ha perdut un, al camp del Manchester City, el 2016. La resta, sis triomfs i dos empats.

Amb els seus dos gols a Wembley, que seguien els tres anotats contra el PSV a la primera jornada de la fase de grups, Messi va demostrar amb fets el que havia anticipat amb paraules abans de disputar el Gamper: "Ho donarem tot perquè la Champions torni al Camp Nou". Conscient de la importància simbòlica de dur el braçal, l'astre argentí intenta donar exemple en una competició en què, en els últims anys, el Barça ha arribat fins on Messi ha pogut.

L'argentí acumula a la Lliga de Campions 105 gols en 128 partits, una xifra només superada pels 120 gols de Cristiano Ronaldo, encara que amb 159 duels. Del 'top ten' de màxims golejadors d'aquesta competició (hi ha noms com Raúl, Benzema, Van Nistelrooy, Henry, Ibrahimovic o Xevtxenko), l'argentí és l'únic que els ha firmat tots en un mateix club, el Barça. La dada és especialment significativa: quan Messi marca a la Champions, el Barça gairebé mai perd. Amb l'argentí al camp, el conjunt blaugrana només ha caigut en 19 partits (15%). Dos d'ells, al Camp Nou. La resta, a domicili. La majoria dels partits amb la seva principal estrella sobre la gespa, però, acaben amb victòria (75 partits, un 59%).

Les eliminatòries, el seu compte pendent

Centrant l'anàlisi en les derrotes del Barça a la Champions amb Messi (que va debutar en aquesta competició el 2004 amb una desfeta davant del Xakhtar Donetsk), el cert es que l'argentí només ha marcat en tres d'elles, contra Celtic, el PSG i el Manchester City. Els tres duels, a més, eren de la fase de grups. El Barça, amb el davanter sud-americà, ha caigut derrotat en 13 partits d'eliminatòries (tres de vuitens i cinc de quarts i semifinals). Messi no va aconseguir marcar en cap d'ells. I, si ell no anota, al Barça li costa somriure.

Resolutiu a la fase de grups (65 gols en 65 partits), Messi veu rebaixades les seves xifres quan el Barça afronta els partits a cara o creu de la Champions (40 gols en 62 duels). La mitjana golejadora passa d'un gol per partit a la lliga de grups a 0,64 en les eliminatòries.

En les derrotes contra Roma, Juventus, Atlètic, Bayern, Chelsea, Inter o Liverpool, els últims set equips capaços d'eliminar els blaugrana de la Champions, Messi va quedar-se sense marcar. Aquest any, amb el braçal de capità al braç esquerre, torna decidit a iniciar una reconquesta que se li resisteix des del 2015.

Aquell any, amb Luis Enrique, Messi va firmar dos gols (tots dos contra el Bayern Munic, a l'anada de les semifinals) i tres assistències en els set partits a cara o creu d'una Champions que van conquerir a Berlín contra el Juventus. El 2011 encara va ser més decisiu, amb sis gols –incloent-hi l'anotat en la final contra el Manchester United– i dues assistències que van ajudar el Barça a assolir el títol a Roma. També en la segona Champions que va conquerir, el 2009, va ser determinant: quatre gols –un altre, de nou, a la final amb el United– i dues assistències. En la primera Champions del seu palmarès no va poder participar més enllà dels vuitens contra el Chelsea per lesió.