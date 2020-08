1.000 milions gastats sense poder créixer

Els tres fitxatges més cars de la història del Barça es trobaran divendres a l’estadi Da Luz de Lisboa. I només un, Antoine Griezmann, sembla amb opcions de ser titular ara mateix. Si Ousmane Dembélé, qui va costar 105 milions més en 40 en variables, continua treballant per rebre l’alta mèdica i poder tornar als terrenys de joc sis mesos després de ser operat per quart cop des que va arribar al Barça, Philippe Coutinho segurament serà suplent al Bayern. Les operacions de mercat del Barça, des que Neymar va marxar a París, no han estat encertades. El Barça s’ha gastat 1.000 milions d’euros, més que cap altre club, en els últims cinc anys, i en lloc de fer-se més fort, cada any ha anat obtenint pitjors resultats. De fet, en el partit contra el Nàpols tenia només 13 futbolistes del primer equip a disposició de Quique Setién. I tot, en una època en què la Champions continua sent un somni prohibit malgrat haver gastat autèntiques fortunes en jugadors que havien de fer oblidar Neymar i començar a preparar el futur sense Suárez i Messi. I d’aquestes operacions en cinc anys, cap va costar tant com la de Coutinho, que, coses de la vida, serà suplent al rival dels quarts de final. Al contracte de cessió, el Barça no hi va incloure cap clàusula que digués que el brasiler no podria enfrontar-se al club al qual encara pertany. Així que divendres, si Hansi Flick el crida, Coutinho s’enfrontarà al Barça.

Coutinho va arribar al Camp Nou el 2018 provinent del Liverpool a canvi d’uns 120 milions d’euros més 40 en variables, que se segueixen pagant. Una mica més del que va costar un any després Griezmann. Els astres, però, mai es van alienar a favor del brasiler, que no va trobar encaix a la davantera blaugrana malgrat oferir algunes bones actuacions. I per acabar-ho d’adobar, el Liverpool, el club que el venia, va saber invertir els diners cobrats per reforçar la plantilla amb jugadors que serien claus per guanyar la Champions. El Barça, en canvi, no ha trobat la forma d’invertir amb encert els diners que entraven, que s’han gastat en operacions que han marejat l’equip. Coutinho va acabar cedit aquesta temporada al Bayern, que va pagar 8,5 milions d’euros per rebre aquesta cessió. Els bavaresos, però, ja van anunciar fa setmanes que no farien efectiva una opció de compra que tenien per 120 milions, la mateixa xifra pagada pel Barça el 2018. Coutinho ha jugat bons partits, a Baviera, però entre lesions i el millor rendiment d’altres futbolistes, ha acabat a la banqueta.

Qui era un dels jugadors més letals del planeta ara és una ànima en pena que busca destí. El Barça sap que ha perdut preu de mercat, però no perd l’esperança que un club anglès s’animi a pagar 120 milions per amortitzar així l’operació i que no sigui un fracàs encara més gran. Al club blaugrana es va seguir amb interès el procés de compra del Newcastle per un fons amb capital saudita, però l’operació es va trencar i els clubs britànics que s’han interessat pel brasiler, de moment, volen pagar menys en un mercat a la baixa per culpa del covid-19. Coutinho, l’operació més cara, s’ha convertit en un maldecap. I per acabar-ho d’adobar, en un possible rival divendres en el partit més important de la temporada.

Sense rumb

El cas de Coutinho no deixa de ser un reflex de l’erràtica política esportiva d’un club que, després de tocar el cel amb el triplet del 2015, no ha sabut gestionar l’èxit. Josep Maria Bartomeu ha anat cremant naus, acomiadant i canviant els responsables de l’àrea esportiva. En cinc anys, han passat pels despatxos de la Ciutat Esportiva Andoni Zubizarreta, Robert Fernàndez, Albert Soler, Jordi Mestre, Pep Segura, Éric Abidal i Ramon Planes. Vicepresidents, directors esportius i secretaris tècnics que tenien un munt de diners per gastar des que el PSG va pagar 200 milions per Neymar el 2017, però que no han encertat.

Dels 23 futbolistes fitxats aquests últims anys, sense incloure operacions de futbolistes que ja havien debutat a Primera però que han arribat per reforçar el filial, gairebé cap ha aconseguit fer-se un lloc en un equip titular que continua sent cosa de les vaques sagrades, d’aquells que van aixecar la Champions de Berlín el 2015. L’excepció són Clément Lenglet, Nélson Semedo i Frenkie de Jong, a més d’un Griezmann que malgrat ser el segon fitxatge més car de la història ha acabat a la banqueta en alguna ocasió. I si divendres Setién aposta per un 4-4-2, podria acabar a la graderia, a prop de Coutinho. I de Dembélé. Tres jugadors que, junts, van costar més de 400 milions al Barça.

Si hi afegim les operacions de Trincão (més de 30 milions) i Miralem Pjanic, que en pocs dies arribarà al Barça per ocupar el lloc d’un Arthur Melo que s’ha sumat a la llista de decepcions, el Barça haurà gastat més de 1.000 milions en futbolistes que no han marcat diferències. Noms com Arda Turan (40 milions), Aleix Vidal (22), André Gomes (50), Paco Alcácer (30), Lucas Digne (16), Jasper Cillessen (16), Paulinho (40), Yerry Mina (9), Malcom (42) o Arthur Melo (40) ja han marxat. Dels que han arribat aquests anys, continuen a la plantilla Samuel Umtiti (25), Arturo Vidal (18), Lenglet (35), Coutinho (160), Dembélé (145), Griezmann (120), De Jong (85) i Braithwaite (18). Molts d’aquests jugadors, per cert, el Barça els ofereix a altres equips perquè necessita vendre per alliberar massa salarial i no perdre diners després del covid-19. Cinc anys després, el Barça continua depenent de Messi, Piqué, Ter Stegen o Suárez. Malgrat haver-se gastat 1.000 milions, el Barça, en lloc de créixer, s’ha fet petit. I malgrat tot, continua amb opcions a la Champions.