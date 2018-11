El millor Girona mai vist supera en puntuació l’inici del curs passat

El Girona d’Eusebio continua creixent a una velocitat més gran de la prevista. El triomf en el derbi contra l’Espanyol (1-3), permet als gironins arribar als 20 punts, tres més que l’any passat sota les ordres de Machín. Ni la incertesa inicial, fruit de la recerca del dibuix més adequat, ha minvat l’estat d’ànim del Girona, avui pels núvols. Des d’Anoeta, on el tècnic val·lisoletà es va decidir pel retorn als tres centrals, tot són somriures. De fet, els de Montilivi han igualat la seva millor sèrie de partits sense perdre a Primera: cinc, on han lligat 11 dels 15 punts en joc. Aquell 0-0 davant la Reial Societat ha anat acompanyat de dues victòries seguides contra el Rayo Vallecano (2-1) i el València (0-1), un nou empat davant el Leganés (0-0), i els tres punts de Cornellà. La temporada passada, els blanc-i-vermells van guanyar de manera consecutiva el Deportivo (1-2), el Madrid (2-1) i el Llevant (1-2), empatant també contra la Reial Societat (1-1) i el Betis (2-2). Allò els va impulsar tant, que mai més tornarien a mirar la part baixa de la taula. Instal·lats avui a la setena posició, empatats a la zona d’Europa League, a tres punts de la Lliga de Campions i a sis del lideratge, qui sap fins a on els pot portar. Perquè el coixí sobre el descens, de nou punts, comença a ser important.

El Girona fa 233 dies que no perd lluny de Montilivi, des del passat 8 d’abril. Registres en mà, no és el millor visitant de la categoria perquè la Reial Societat, que té un punt més, ha disputat un partit més. Però cap altre equip de la Lliga pot dir que no ha sortit derrotat dels seus desplaçaments. Les víctimes? Vila-real (0-1), Barça (2-2), Osca (1-1), Reial Societat (0-0), València (0-1) i Espanyol (1-3). Aquesta ratxa iguala també l’assolida el curs passat en el debut dels gironins entre els millors, on van estar sis partits seguits sense conèixer la tristesa: Leganés (0-0), Celta (3-3), Deportivo (1-2), Llevant (1-2), Betis (2-2) i Espanyol (0-1). Als sis partits vigents, però, s’han d’afegir els tres últims de la temporada anterior davant l’Alabès (1-2), el Getafe (1-1) i el Las Palmas (1-2). En total, els gironins porten cinc victòries i quatre empats en els darrers nou desplaçaments. Sembla un somni, però és real.

Stuani, pitxitxi de la Lliga

Per entendre el moment del Girona, cal observar les estadístiques de Cristhian Stuani, que amb el seu doblet a Cornellà s’enfila al capdamunt de la taula de golejadors de la Lliga, amb 10 gols. Autor del 62,5% dels gols blanc-i-vermells aquest curs, va establir les bases de la segona victòria consecutiva del Girona al RCDE Stadium amb dos cops de cap.

Donant una ullada als màxims golejadors de les cinc lligues més importants d’Europa, Stuani només és superat per Mbappé (PSG) i Sala (Nantes), amb 11 gols cadascun. Futbolistes com Neymar (PSG), Piatek (Genoa) o Thauvin (Marsella), l’igualen a 10. I per sota, el ‘7’ del Girona deixa enrere estrelles com Messi i Luis Suárez (Barça), o Cristiano Ronaldo (Juventus), amb 9.