Sergi Roberto: “La millor resposta [del vestidor] és el partit que hem fet”

Els jugadors del Barça van rebre la notícia de la dimissió en bloc de Josep Maria Bartomeu i la seva junta quan es dirigien cap a sopar a l’hotel de concentració a Torí. Vint-i-quatre hores després, l’equip va fer el millor partit de l’era Koeman i en un estadi on mai abans havien guanyat. “La millor resposta [del vestidor] és el partit que hem fet. És normal que es parli molt de tot el que està passant al club, però segur que el que més volen els socis i els aficionats és que guanyem partits i títols”, va dir Sergi Roberto tot just va finalitzar el matx.

Sobre la poca entesa entre el vestidor i el ja expresident Bartomeu, el futbolista de Reus, que és un dels quatre capitans de l’equip, va despatxar la qüestió afirmant que ja han girat full: “Nosaltres no fem cas de tot això”. Una resposta breu però que demostra l’evident divisió que existia entre el nucli dur del vestidor i el màxim dirigent blaugrana. Roberto també va verbalitzar quin és el camí a seguir: “Volem un Barça que domini, que tingui la pilota, que defensi bé, que creï ocasions...”.

“Ha sigut el nostre millor partit”

Per la seva banda, Koeman va considerar que l’equip va signar “el millor partit” des de la seva arribada a la banqueta. Pel que fa a la dimissió de Bartomeu, el tècnic va dir que espera que això no canviï la seva feina: “Crec que no m’afecta. Jo treballo per al Barça i per millorar l’equip. L’equip ho ha demostrat en aquest partit”.