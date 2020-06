Una “minilliga” per portar el Girona a Primera

“Hem d’aprofitar les nostres capacitats i mostrar-nos solidaris, valents, ambiciosos i agressius”. Pep Lluís Martí, el tècnic del Girona, va deixar clar el full de ruta per tornar a Primera. Just en les dates en que s’hauria d’estar jugant el play-off d’ascens a Primera, torna el futbol de Segona amb l’equip gironí convençut que ha entrenat prou bé com per seguir amb la ratxa de resultats que tenia el darrer març, quan el covid-19 ho va aturar tot. Ambiciós i síncer, el Girona és dels pocs clubs que parla obertament de la seva voluntat de pujar, de tornar a Primera, sense por a afegir-se pressió a les seves esquenes. Martí, tècnic tècnic de la temporada, va aconseguir connectar amb una plantilla que visitarà un altre candidat a l’ascens, el Las Palmas (19.30h / Gol) amb les baixes dels migcampistes Àlex Granell i Christian Rivera, tots dos amb problemes físics. Martí haurà de cobrir la baixa del capità Granell, que aquesta temporada estava sent indiscutible al costat de Gerard Gumbau, en el doble pivot, amb Pape Diamanka o Jozabed Sánchez. Samu Sáiz i Brian Oliván, sancionats amb un i dos partits, respectivament, també són baixa. La principal notícia positiva és la presència a la convocatòria del jove carriler gironí Valery Fernández, ja recuperat de la greu lesió de genoll que l’ha deixat sense poder jugar ni un sol partit aquesta temporada.

El partit de Las Palmas havia estat notícia ja abans de jugar-se per la pressió del president canari, Miguel Ángel Ramírez, d’obrir l’estadi malgrat la pandèmia. Finalment, l’estadi de Gran Canària estarà tancat per veure en acció un Girona que arriba molest pel calendari de les primeres jornades posteriors a l’aturada. “El Girona l’únic equip que jugarà tres partits en set dies, els rivals sempre tindran un dia més de descans” es va queixar Martí, qui va explicar que afronta aquests darrers 11 partits “com si fos una minilliga o un mundial. Els jugadors estan molt bé físicament i futbolísticament i, anímicament, estan amb una moral tremenda”. Stuani, màxim golejador de la competició amb 23 gols, sembla llest per seguir marcant.

Abans de l’aturada, el Girona va encadenar set partits sense perdre, ratxa que va permetre entrar a la zona de play-off d’ascens a Primera malgrat que fora de casa no acaba de rutllar, amb 3 victòries en 15 partits. El Las Palmas, en canvi, estava patint derrotes abans d’una aturada on ha pogut recuperar jugadors lesionats com Ruiz de Galarreta, Aridai Cabrera, Cristian Cedrés o el colombià Narvaez. Sense ells, el líder ser el jove migcampista Pedri, fitxat ja pel Barça de cara a la propera temporada.