Un miracle més del Girona de Pablo Machín

Ni el mateix Machín s’hauria cregut, aquell llunyà 9 de març del 2014, que quatre anys i un mes després del seu fitxatge tindria cinc miracles dels quals presumir al currículum. La derrota del Las Palmas ha segellat matemàticament una salvació assaborida virtualment amb l’arribada dels 40 punts i s’uneix, així, a les quatre fites aconseguides amb anterioritat: la miraculosa permanència a Segona del 2014, els play-offs del 2015 i el 2016 i l’ascens del passat 4 de juny del 2017 a Primera Divisió per primera vegada en els 87 anys d’història d’un Girona feliç que persisteix en la consecució d’una gesta inaudita, ser el primer nouvingut a l’elit en classificar-se per Europa.

Seria el sisè miracle d’una entitat que es frega els ulls, no sent cap tipus de vertigen i sap que en el partit del pròxim divendres, a Montilivi contra el Betis, té una final extra que jugarà sense pressió, conscient que el premi gros ja és a la butxaca. Ara que tot són somriures, convé donar valor als orígens per digerir la satisfacció d’aquesta era inoblidable.

"Espero que no es torni a repetir el que ha passat avui"

El 5-0 encaixat contra la Reial Societat fa mal. “Reflexionarem internament perquè no acostumem a abaixar els braços, això em preocupa més que la golejada en si” resumia un molest Pablo Machín amb la imatge final dels seus homes. “Fins ara hem competit bé però s’ha de veure si, d’aquí al final, hi ha futbolistes que poden donar un millor rendiment” ha assegurat, ampliant el discurs. "Allò que no comença bé, no acaba bé. No hem estat el Girona que tots coneixem, avui no hem competit".

El tècnic sorià no s'imaginava sortir amb aquest resultat en contra. “Espero que no es torni a repetir el que ha passat avui, el partit contra el Betis ens dirà quin equip volem ser. Si el del 90% del campionat o el dels 90 minuts a Anoeta”. El Girona espera trobar les sensacions que ha tingut gairebé durant tot l’any. “Si tenim 7 punts més que aquesta Reial Societat és que hem fet les coses molt bé, haurem de recuperar el nostre nivell” ha finalitzat.