El temporal de neu no atura les mobilitzacions de l'esport amateur

Tot i el temporal de neu, la plataforma Ja n'hi ha prou ha mantingut algunes de les seves concentracions per alertar que les restriccions que el Govern ha aplicat tindran unes conseqüències devastadores sobre l'esport amateur. Els pavellons de la Bisbal d'Empordà, Tarragona i Mataró, entre d'altres, han dut a terme les mobilitzacions previstes. Altres localitats, com Girona o Lleida, han traslladat les protestes al dissabte 16.

El manifest de Ja n'hi ha prou ha recollit 10.000 signatures en pocs dies. Algunes federacions catalanes, com la de bàsquet o patinatge, s'han adherit al text. "Els nostres clubs i entitats han fet un gran esforç per fer de la pràctica esportiva un espai segur adaptant-se a les normatives necessàries, invertint recursos a càrrec dels clubs. El Govern no disposa de cap estudi, ni de cap certesa, que certifiqui que la pràctica esportiva organitzada sigui cap focus de contagi ni de propagació del virus, perquè en cas contrari estem segurs que l’haurien fet públic. D’altra banda, els entrenadors, esportistes i directius que estem a peu de pista sabem que els casos diagnosticats, els contagis i les quarantenes dins dels nostres equips no deixen de ser testimonials i molt lluny dels d’altres àmbits del nostre dia a dia. Els mateixos arguments que serveixen en l’educació no semblen vàlids per a l’esport d’interior, i això que una aula és molt més petita que un pavelló, i tots sabem que les ràtios per aula tampoc són les desitjades. La nostra solidaritat plena amb els cossos de mestres i professors", assegura el manifest fundacional.

651x366 Concentració a Tarragona / @CBT_Tarragona Concentració a Tarragona / @CBT_Tarragona

El text posa l'accent en la necessitat d'apostar per l'esport base. "Davant les mesures restrictives preses pel govern de la Generalitat (i comparant-les amb les que s’han adoptat en altres activitats com els cinemes, el circ, els teatres, la restauració, el comerç o els actes religiosos) constatem que som el sector més castigat, sense cap fonament, tal com hem exposat anteriorment i, per tant, criminalitzat. Exigim al Govern que escolti la veu de clubs i entitats de base i que deixi de prioritzar la veu dels lobis privats del món de l’esport (complexos esportius, piscines...) que només defensen els seus interessos empresarials, lluny de l’esport de base i associacionisme que tants cops aplaudeixen els polítics als actes, quan ens venen a visitar".

"Tenim la certesa que els responsables del Govern que des de fa molts mesos han aplicat aquestes mesures restrictives desconeixen la realitat de l’esport de base i els seus beneficis per als nens i nenes del nostre país. No ho diem nosaltres, organitzacions com l'OMS ho han publicat en plena pandèmia mundial. Volem pensar que és per desconeixement, i que no es prenen aquestes decisions perquè l’esport de base és l’ase dels cops i la baula més feble de la nostra societat... ¿o realment és això? No volem creure que es legisli pensant en qui es queixarà més o menys, o qui no té aquesta capacitat de queixa, en aquest cas, les nenes i nens que fan esport", diu el text.

Una comparació que indigna els impulsors

La comparació amb altres sectors indigna els impulsors de la plataforma. "Veient com es permet l’assistència a cinemes, teatres, sales de concerts, auditoris, actes religiosos i circs al 50% de la seva capacitat, ens sentim desconcertats i impotents al no rebre el mateix tracte. Quina pot ser la raó d'aquest greuge? Mai hem obtingut resposta, malgrat haver-ho preguntat de manera insistent. Volem diàleg, i que els nostres socis i aficionats puguin tornar als pavellons en aquelles competicions que estan permeses i que ara s’han de disputar sense públic, un greuge respecte a la majoria de clubs que disputen lligues a nivell espanyol. Aquestes mesures arbitràries i el dany que s’està fent als clubs esportius, sense cap suport ni ajuda, fan trontollar i posen en perill un dels tresors del nostre país. Encara hi som a temps, però exigim respecte i sentir-nos escoltats".

"Ben aviat el nostre país viurà unes noves eleccions al Parlament de Catalunya. Vist com se’ns ha tractat, com se’ns ha abandonat i com se’ns ha criminalitzat des del Govern, us volem dir que: no us votarem si no sou capaços de tractar l’esport i els esportistes (sobretot els nens i nenes) com es mereixen. Durant la campanya demanem que no tingueu la fatxenderia de convocar actes polítics a aquelles instal·lacions que ens tanqueu. Si no serveixen per fer esport, tampoc poder utilitzar-se perquè us vagin a escoltar i aplaudir", avancen.

Els impulsors de la plataforma recorden que la seva veu no ha sigut escoltada. "Al llarg d’aquests mesos, tot i la dificultat que sabem que hi ha, i els esforços que alguns han fet, heu desatès, ignorat i menyspreat les peticions, precs i veus de les federacions, de la UFEC, així com nul·la ha sigut la representativitat de la secretaria general de l'Esport i de l'Activitat Física i el seu secretari general, que, si bé han alçat la seva veu i la seva queixa, no han sigut escoltats i han sigut menyspreats. Això és menystenir tot el món de l’esport. Ara, doncs, és l’hora que escolteu, alta i clara, la veu d’aquells i aquelles que som a les pistes cada dia, amb els nens i nenes i joves del nostre país. Ara és l’hora d’aquells que heu volgut invisibles i silenciats", conclou el text.