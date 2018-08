Els modestos de la Lliga superen el seu sostre en fitxatges

La inflació de preus que viu el mercat de fitxatges a Europa està afectant, cada cop més, els clubs de la zona mitjana i baixa de la Lliga. Si bé en els últims anys alguns d’ells vivien de grans traspassos puntuals que els ajudaven a generar superàvit, la gran majoria ha quadrat els seus comptes gràcies a la venda col·lectiva dels drets televisius que va començar el 2015 i que va repercutir en significatives millores econòmiques.

Aquest estiu, però, la televisió no és l’única font que aportarà recursos a gairebé tots els equips. I és que la bombolla del mercat també ha arribat als més modestos, habituats a reforçar-se amb incorporacions a baix cost, cessions o, directament, a no haver de pagar traspàs, i que ara veuen com vendes sucoses els permeten afrontar fitxatges per xifres que difícilment haurien pogut afrontar en el passat. A falta de tres setmanes per al tancament de la finestra estiuenca a Espanya, nou dels 20 conjunts de la Lliga han afrontat aquest estiu les compres més altes de la seva història. Dos més, Barça i Athletic Club, les van fer al mes de gener (Coutinho i Iñigo Martínez). Deu clubs, a més, han firmat la venda més quantiosa.

Gerard Moreno, rècord

En cinc d’aquests equips la venda ha anat acompanyada d’una compra també rècord. Un d’ells és l’Espanyol, que ha reinvertit la meitat del que rebrà del Vila-real per Gerard Moreno (20 milions), en Borja Iglesias, per qui pagarà 10 milions al Celta. La primera operació supera els 17,9 obtinguts per Sergio González el 2001, mentre que la segona deixa enrere els 8,3 que va costar Darder l’any passat. També el Girona ha tocat sostre amb dues compres pel mateix valor: 5 milions han costat Mojica i Muniesa, que ja van vestir de blanc-i-vermells el curs passat. Els gironins, a més, han traspassat Rubén Alcaraz per un milió, una operació que supera els 700.000 euros ingressats per Despotovic el 2011.

El Llevant ha protagonitzat un altre dels moviments més sorprenents del mercat: ha traspassat Lerma al Bournemouth per prop de 30 milions i ha fitxat el ghanès Raphael Dwamena, del Zuric, per 6,2. Xifres més modestes han mogut Rayo i Osca: els madrilenys han venut Fran Beltrán al Celta per 8 milions, i han recuperat Kakuta per poc més de dos; mentre que els aragonesos estan a punt de tancar la venda de Melero al Vila-real per 4 milions (encara que seguirà un any cedit a El Alcoraz) i han fitxat Serdar Gürler, de l’Osmanlispor, per 2,5 milions.

Aquestes no són, però, les úniques operacions rècord viscudes a la Lliga aquest estiu: l’Atlètic de Madrid ha pagat 70 milions per Lemar, mentre que l’Eibar i l’Alabès n’han invertit 4 per Sergio Álvarez i Guidetti, respectivament. Pel que fa vendes sense precedents en els respectius clubs, el Reial Madrid ha elevat el seu sostre als 117 milions obtinguts per Cristiano Ronaldo. L’Athletic Club l’ha situat en els 80 de Kepa Arrizabalaga, comprat pel Chelsea.

Els 35,9 milions que el Sevilla va obtenir per Lenglet, els 30 al Betis per Fabián o els 12 per Diego Rico al Leganés també són xifres rècord. Altres traspassos, com els de Cancelo (40), Odriozola (30) o Rodri (20), no són els més elevats per a València, Reial Societat i Vila-real, però s’hi apropen força. La bombolla segueix inflant-se, i cada cop veu de més a prop els modestos.