Quan el Barça juga lluny del Camp Nou a la Lliga, Ernesto Valverde acostuma a apel·lar en les rodes de premsa a la dificultat de sumar els tres punts fora de casa. “Costa molt treure els partits com a visitant, i aquest és un dels motius que ajuden a entendre per què la Lliga està tan igualada aquesta temporada”, ha afirmat últimament en més d’una ocasió el tècnic blaugrana. La inesperada derrota a Butarque contra el Leganés (2-1) i les victòries per la mínima i amb patiment davant el Valladolid al José Zorrilla (0-1) i a Vallecas contra el Rayo (2-3) han dut Valverde a alertar sobre aquesta tendència.

L’últim cop que va utilitzar aquest argument va ser abans de la visita a l’RCDE Stadium de dissabte passat. El Barça, amb Leo Messi al capdavant, va sortir endollat i va resoldre el partit amb una golejada (0-4). Malgrat les explicacions de Valverde sobre la dificultat de guanyar lluny de casa, els blaugranes són el conjunt que més punts ha sumat fins ara a domicili: catorze, repartits en quatre victòries, dos empats (València i Atlètic de Madrid) i una derrota (la ja esmentada contra el Leganés). Demà té un nou repte lluny del Camp Nou, ja que s’enfrontarà al Llevant al Ciutat de València.

540x306 GRÀFIC: Els modestos, la sorpresa a domicili / ARA GRÀFIC: Els modestos, la sorpresa a domicili / ARA

Curiosament, el conjunt granota és un dels equips que contradiuen la tesi de Valverde sobre la dificultat de sumar lluny de casa aquesta temporada. Amb dotze punts repartits en vuit duels jugats a domicili, el Llevant és el millor quart visitant, a només dos punts del Barça, a un de la Reial Societat -que també sorprèn per les seves xifres a domicili- i amb els mateixos punts que el Sevilla. “Si alguna cosa tenim és que som un equip atrevit”, va explicar ahir el seu tècnic, Paco López, que es va fer càrrec de l’equip la temporada passada quan els valencians semblaven carn de Segona i va capgirar el rumb de l’equip. Aquesta temporada han sigut capaços de guanyar al Santiago Bernabéu (1-2), un triomf que ajuda a entendre el bon paper del Llevant a domicili. En canvi, els valencians no estan entre els deu primers equips de la Lliga si només es tenen en compte els punts sumats a casa.

El cas del Llevant és el d’un modest que sorprèn a domicili. En aquesta mateixa llista també hi ha equips com el Girona, el Valladolid i el Getafe, tots tres entre els deu equips que més han sumat a domicili amb dotze punts cadascun. El cas dels gironins és similar al del Llevant, tot i que han jugat un partit menys lluny de Montilivi. Els blanc-i-vermells han sumat dotze punts a domicili repartits, en el seu cas, en tres victòries, tres empats i només una derrota, que va arribar dilluns en el duel contra l’Athletic Club i en què els bascos es van imposar (1-0). En la llista dels seus principals èxits a domicili, els gironins s’han imposat a Mestalla (0-1) i han empatat al Camp Nou (2-2). El seu tècnic, Eusebio Sacristán, apel·la a la “força del grup” per explicar els bons resultats malgrat les nombroses baixes que té l’equip.

Amb dotze punts sumats a domicili també hi ha un dels conjunts revelació, el Valladolid, ascendit aquest curs a Primera i que té com a propietari l’exfutbolista del Barça i el Reial Madrid Ronaldo Nazário. Lluny de Zorrilla, els vallisoletans han guanyat tres partits, n’han empatat tres més i n’han perdut dos, en camps complicats com el Sánchez Pizjuán (1-0) i el Santiago Bernabéu (2-0). De fet, és al seu estadi on el Madrid ha firmat les seves millors xifres aquesta temporada, malgrat haver canviat d’entrenador i desenvolupat un joc poc vistós. A domicili, el conjunt blanc pateix. Sense anar més lluny, en l’última jornada van acabar demanant l’hora en un duel que va acabar amb una victòria pobra (0-1) contra l’Osca, el cuer. De les cinc derrotes que acumulen a la Lliga, quatre han sigut lluny del Bernabéu: contra el Sevilla, l’Alabès, el Barça i l’Eibar. El Sevilla, en canvi, té unes xifres similars a les del Barça tant com a local com a visitant.

El Wanda, el fortí més inexpugnable

Qui més pot presumir que el seu estadi sigui un fortí és l’Atlètic de Madrid. Al Wanda Metropolitano els matalassers encara no han perdut cap partit i només han cedit dos empats: contra l’Eibar (1-1) i el Barça (1-1). Per contra, l’equip de Diego Pablo Simeone no està entre els deu primers equips que més punts han sumat a domicili, on només ha sigut capaç de guanyar al camp del Getafe (0-2). Amb unes xifres similars com a local també hi ha un sorprenent Alabès, que tampoc no ha perdut aquesta temporada a Mendizorrotza i només ha cedit tres empats: contra el Betis (0-0), el Getafe (1-1) i el Sevilla (1-1). Tal com diu Valverde, guanyar lluny de casa costa molt, malgrat que alguns modestos estiguin disposats a contradir-lo.