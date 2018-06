El “moment dolç” de Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo està en un moment dolç. Ell ho va dir dijous, durant la roda de premsa prèvia al Gran Premi de Catalunya, i ho està demostrant durant tot el cap de setmana. Divendres va ser el més ràpid de la jornada i ahir va aconseguir la pole position a Montmeló. Feia un any i mig, des de València 2015, que el mallorquí no aconseguia arrencar una cursa des de la primera posició i és el primer cop que ho aconsegueix vestit amb el vermell de Ducati.

Després del triomf de Mugello i d’anunciar que el seu futur passa per vestir-se amb els colors de l’equip Repsol Honda els pròxims dos anys, el mallorquí ha decidit reivindicar-se davant els caps de Ducati, els que dubtaven d’ell fins fa dos dies. “També la primera pole s’ha resistit! He tingut paciència, perquè he tingut problemes amb el primer neumàtic, però el segon m’ha anat molt bé i he fet una volta gairebé perfecta”, deia Lorenzo, amb un somriure d’orella a orella.

Lorenzo arrencarà avui (14.00 h, Movistar MotoGP) al costat de Marc Márquez, que ahir va haver de passar per la Q1 per poder classificar-se per a la Q2, on els 12 millors pilots de MotoGP lluiten per la pole position. Però el de Cervera, que durant els entrenaments lliures va patir diverses caigudes, va ser competitiu en el moment de la veritat i va marcar el segon millor temps (1:38.746). “Content pel segon lloc, ja que aquí sembla que les Ducati funcionen una mica més. És important que nosaltres estiguem lluitant al davant”, apuntava ahir l’actual líder del Mundial. Tercer va ser Andrea Dovizioso amb l’altra Ducati, seguit de Maverick Viñales, que avui arrencarà quart. Valentino Rossi, per la seva banda, va tenir un ensurt a les acaballes i va marcar el setè millor temps, mentre que Tito Rabat va ser novè i Dani Pedrosa, onzè, a més d’un segon de Lorenzo.

A Moto3, Enea Bastianini va aconseguir el millor registre als entrenaments oficials i a Moto2 el més ràpid va ser Fabio Quartararo. El francès li va pispar en l’últim moment la pole al català Àlex Márquez, que sortirà segon.