Sepang posa la corona als tres campions del món

La penúltima prova del mundial de motociclisme, el Gran Premi de Sepang, ha servit per posar la corona als vencedors del títol de les diferents categories. En Moto GP, l'única que ja sabia el seu campió, el vencedor de la prova ha estat precisament Marc Márquez, que tot i sortir setè per la sanció rebuda després d'aconseguir la 'pole', ha demostrat que la seva ambició i talent no entenen de límits i s'ha imposat en una carrera on ha tornat a remuntar.

Amb Jorge Lorenzo fora de combat per la lesió que va patir arran d'una caiguda, Márquez ha guanyat posicions ràpidament fins a situar-se segon, només per darrere de Rossi. L'italià li treia més d'un segon, però a quatre voltes pel final ha patit una caiguda que ha entregat en safata la victòria al pilot d'Honda. Victòria número 70 de Márquez al llarg de la seva carrera, la número 9 d'aquest Mundial.

Una estona abans, Jorge Martín havia obert la jornada a Sepang sumant el primer títol mundial de la seva trajectòria. El madrileny, de 20 anys, ha creuat la meta primer, però la seva alegria ha estat completa quan ha conegut que Marco Bezzecchi, segon classificat, i Fabio di Giannantonio, tercer, han finalitzat la prova cinquè i sisè classificats, respectivament. Els italians eren els únics que podien privar-lo del títol, però no ho han aconseguit. Martín, que sumava el seu setè triomf de la temporada, s'ha convertit en el primer pilot madrileny en aixecar un títol mundial en alguna de les tres categories.

A Moto 2, l'alegria ha estat per Francesco Bagnaia. L'italià, de 21 anys, n'ha tingut prou amb set tercer a Malàisia, just per darrere de Miguel Oliveira, el seu imminent perseguidor, i que necessitava un avantatge major per arribar amb opcions a l'última prova, a València. El vencedor de la prova ha estat Luca Marini, que ha sumat la primera victòria de la temporada.