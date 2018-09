Jorge Lorenzo vola per sortir des de la 'pole' a San Marino

Jorge Lorenzo encara no ha dit la seva última paraula en aquest Mundial de Moto GP. Quan encara resten set curses, el balear ha firmat el registre més ràpid en els entrenaments classificatoris del Gran Premi de San Marino, on aquest diumenge (14 h) sortirà des de la primera posició de la graella. El pilot balear ha superat a Pedrosa, que ha firmat el millor temps de la Q1, i ha aprofitat una caiguda sense lesions de Marc Márquez a la curva 15 durant la Q2 per batre en dues ocasions el rècord de la pista en voltes gairebé consecutives (1:31.763 primer, 1:31.629 després). Amb aquests registres, superava la marca més baixa del circuit de Misano, que ell mateix havia instaurat el 2016 amb Yamaha (1:31.868).

És la tercera 'pole position' del balear aquesta temporada. El de Cervera, que s'ha aixecat ràpidament per tornar al taller, canviar de moto i intentar millorar el seu registre, però no ha pogut rebaixar més el seu temps en els quatre minuts de classificació que restaven. Márquez sortirà finalment des de la cinquena posició.

Ben a prop de Lorenzo ha acabat l'australià Jack Miller, mentre que Maverick Viñales completarà el tercer lloc de la primera fila de sortida. El segon pilot de la classificació del Mundial, Valentino Rossi, haurà de remuntar diverses posicions si no vol perdre de vista al líder Marc Márquez, ja que l'italià sortirà des de la setena posició al circuit de Misano.