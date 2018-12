El pilot de trial Albert Cabestany anuncia que es retira després de 22 anys a l'elit

El pilot Albert Cabestany ha anunciat aquest dijous la seva retirada definitiva del trial per qüestions econòmiques. "Me'n vaig satisfet, sabent que he lluitat per una plaça al podi fins a l'última carrera. El motiu del meu adeu no és cap altre que no haver trobat un pressupost que m'hagi permès afrontar amb garanties la temporada, aquest ha estat el detonant", ha dit Cabestany.

Cabestany, durant els 22 anys que ha competit a l'elit, ha acumulat diversos títols mundials: un títol individual 'indoor' el 2002 i 25 títols mundials amb la selecció espanyola. Cabestany ha explicat que, tot i que es retira, seguirà vinculat al món del trial, si bé no ha explicat a què es dedicarà. "Després de molts anys, toca posar punt i a part en la meva relació amb aquest esport. He tingut el plaer de treballar amb grans equips, viatjar pel món i conèixer gent fantàstica. M'emporto grans moments i satisfaccions, i ara toca gaudir de l'esport que més m'estimo des d'una altra perspectiva", conclou el pilot.