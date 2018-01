Alberto Puig, nou cap de l'equip Repsol Honda de MotoGP

Honda ja ha trobat el substitut per a Livio Suppo, que després de la cursa de València va decidir deixar l'equip. Es tracta de l'expilot barceloní Alberto Puig, que des d'aquest divendres és el nou cap de l'equip Repsol Honda de MotoGP. A l'equip Honda es retrobarà amb Dani Pedrosa, de qui va ser mànager.

"Estic molt agraït a HRC per l'oportunitat que em donen. He estat a Honda els últims 25 anys, primer com a pilot, després com a cap d'equip de les categories petites i últimament com a 'coach' de molts dels pilots asiàtics que Honda té per tot el món", ha explicat Puig en un comunicat. "Tenir l'oportunitat d'estar en aquesta posició en un dels equips amb més èxits del Mundial de MotoGP és un honor per a mi", ha afegit el barceloní. "Estic segur que els nostres pilots estaran llestos quan arribi el moment, com també ho estarem nosaltres com a equip, per tornar a lluitar pel títol, amb humilitat, però també amb una gran determinació", ha avançat.