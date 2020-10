Àlex Márquez i Honda aconsegueixen el primer podi de la temporada sota la pluja de Le Mans

Aquest diumenge ha sigut un dia imprevisible en el Gran Premi de França de MotoGP. No s'esperava pluja però ha fet acte de presència tot just cinc minuts abans de l'hora programada per a la sortida. La meteorologia ha obligat a canviar neumàtics i sensacions, i ha generat la ganyota de Fabio Quartararo: França continuarà sense tenir un campió local a casa des de Pierre Monneret a Reims l'any 1954. Tampoc s'esperava que Àlex Márquez assolís el seu primer podi a la categoria reina, per a ell i per a Honda, en aquest Mundial en format de butxaca. Els membres de l'equip de la marca japonesa han protagonitzat la imatge del final de la cursa, fosos en una abraçada.

"Em sento fantàstic. No ha sigut fàcil, començant des de la divuitena posició. Si no hagués sigut pels taps [Cal Crutchlow i Dovizioso], crec que hauríem pogut lluitar per la victòria: tenia confiança i la moto anava bé, tenia molt bona tracció. L'hem encertada posant el neumàtic mitjà només al davant. Continuarem avançant. Estic molt content, sobretot per l'equip, que m'ajuda tant en els moments bons com en els no tan bons", ha explicat el pilot cerverí amb un somriure d'orella a orella. Segur que el seu germà Marc ha vibrat veient les evolucions en la cursa. "Marc, tranquil, ja estic aquí!", ha afirmat l'Àlex als micròfons de DAZN pocs minuts després de la cursa.

Tampoc s'esperava a Le Mans que Danilo Petrucci aconseguís la seva segona victòria a MotoGP de la seva carrera. Des del 2008, amb Valentino Rossi al capdamunt del podi, que no sonava l'himne italià al GP de França. Només un somriure ha fet ombra a l'alegria d'Àlex Márquez avui: el de Petrucci que, després de quedar-se amb la mel als llavis en diferents ocasions a Le Mans, aquest cop sí que ha aconseguit el triomf. "He esperat moltíssim fins a tornar a guanyar una cursa. Molta gent no s'esperava que pogués tornar-ho a fer. Ha sigut un any molt llarg. A Le Mans sempre havia aconseguit podis, però per fi arriba la victòria. Em sento molt feliç, dedico el triomf a tota aquella gent que creu en mi. Si us soc sincer, no sé com ho he aconseguit".

Pol Espargaró tanca el podi

La tercera posició ha sigut per a Pol Espargaró. De fet, el català de KTM i Àlex Márquez han sigut els que han impedit la festa de Ducati sota la pluja: al triomf de Petrucci s'hi han de sumar la quarta i la cinquena posició, respectivament, d'Andrea Dovizioso –que s'ha anat desinflant a les últimes voltes– i Johan Zarco, el millor francès avui. "Potser hauríem pogut aconseguir alguna cosa més, però també hauríem pogut caure", ha valorat Espargaró. El pilot de Granollers va aconseguir el seu primer podi a la categoria reina, precisament sota la pluja. Va ser al Gran Premi de València l'any 2018, en una jornada en què es va imposar Dovizioso.

La primera cursa sota l'aigua al Gran Premi de França des del 2013 podia dibuixar un escenari propici per a Jack Miller, hàbil en aquests contextos, però un problema mecànic l'ha obligat a abandonar i el pilot australià de Ducati ha protagonitzat l'emprenyada de la jornada: ha tirat de mala manera els guants a terra i ha escopit uns quants renecs quan entrava al pàdoc. També ha sigut un dia fosc per a Valentino Rossi, fora de combat des de la primera volta per una relliscada, tot sol, al segon revolt just després de la sortida. En la lluita particular pel campionat, Quartararo (novè) ha aconseguit quedar per davant del seu més immediat perseguidor, Joan Mir (onzè), i amplia en dos punts la diferència amb el pilot de Suzuki: 115 a 105. Dovizioso supera per un punt (97 a 96) Maverick Viñales i se situa en tercer lloc. El Gran Premi de l'Aragó ja espera el cap de setmana vinent. "El de l'Aragó és un circuit que ens agrada", ha avisat Àlex Márquez.