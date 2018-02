Alonso comença amb mal peu el test de Montmeló

El pilot asturià Fernando Alonso ha començat amb mal peu la pretemporada de Fórmula 1. El pilot ha sortit de la pista després que un neumàtic del seu McLaren saltés. Així, Alonso ha acabat a la sorra del revolt d'entrada a la recta principal del Circuit de Barcelona-Catalunya després d'haver donat tan sols sis voltes al traçat català.

