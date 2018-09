Ana Carrasco, primera dona que guanya un campionat del món de motociclisme

260x366 Ana Carrasco / @AnaCarrasco_22 Ana Carrasco / @AnaCarrasco_22

La pilot Ana Carrasco Gabarrón (Kawasaki), de 21 anys i natural de la localitat murciana de Cehegín, ha fet història en el món de l'esport en convertir-se en la primera dona campiona del món de motociclisme, en la categoria de Supersport 300.

Ana Carrasco ha aconseguit aquest èxit a França, al circuit de Nevers Magny Cours, on ha protagonitzat una espectacular remuntada, ja que partia des del 25è lloc i ha entrat en meta en tretzena posició. Això li ha valgut per fer-se amb el títol, ja que ha sumat tres punts i ha acumulat 93 al Mundial, un més que els aconseguits pel també espanyol Mika Pérez (Kawasaki). La tercera posició a la general ha estat per a l'holandès Scott Deroue, que avui ha abandonat a falta de vuit voltes pel trencament de la moto i s'ha quedat amb els 80 punts que tenia. Pérez, que també tenia opcions de emportar-se el títol si guanyava, s'ha vist superat en l'últim revolt per Daniel Valle (Yamaha), que amb això ha donat la victòria final a Carrasco.

Carrasco, nascuda a Cehegín el 20 de març de 1997, segueix fent caure barreres en el món de l'esport, ja que la 'Guerrera Rosa', com se la coneix en el món de les carreres de motos, ja va ser l'any passat la primera dona que guanyava una carrera d'un Mundial motociclista -ho va fer el 17 de setembre de 2017 al circuit portuguès de Portimão- i ara ha donat diversos passos més fent-se amb el títol en un certamen molt exigent.

No ho tenia fàcil, però Carrasco ha sabut patir sobre de la moto en un cap de setmana en què no li van sortir les coses com ella esperava en els entrenaments, però finalment ha demostrat la seva categoria perquè aquest diumenge dia 30 de setembre de 2018 sigui una data històrica en el món de l'esport femení i de l'esport en general.

A Magny Cours es tanca un curs especial per a Carrasco, qui, amb la seva Kawasaki ha aconseguit dos triomfs parcials i l'èxit final i això ha estat especialment celebrat al seu poble, on més de 200 motos han participat en una ruta motera celebrada en el seu honor abans de la cursa i que ha recorregut per diverses poblacions del nord-oest de la regió de Múrcia.