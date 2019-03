Andrea Dovizioso s'imposa en els segons entrenaments lliures del GP de l'Argentina

L'italià Andrea Dovizioso ha marcat el millor temps dels segons entrenaments lliures del circuit argentí de Río Hondo. Amb un temps d'un minut, 39 segons i 181 mil·lèsimes, ha registrat la volta més ràpida de la jornada, seguit de Jack Miller, a nou mil·lèsimes, i de Maverick Viñales.

Àlex Rins ha quedat setè i Marc Márquez vuitè. El de Cervera, que ha sigut el més ràpid dels primers entrenaments lliures d'aquesta tarda, no ha tingut prou temps per fer una volta final per reduir el seu temps. Àlex Espargaró ha quedat dotzè, mentre que el seu germà Pol ha acabat en setzena posició.

A Moto2, Thomas Luthi ha registrat el millor temps, seguit a menys d'una dècima per l'anglès Lowes. A Moto3, el més ràpid ha sigut John McPhee, amb un temps d'un minut, 49 segons i vuit dècimes.

La qualificació de Moto3 del GP de l'Argentina començarà demà, dissabte, a les 16.35 h, la de Moto2 a les 17.30 h i la de MotoGP a les 19.05 h.