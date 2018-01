Antoine Meo guanya la vuitena etapa del Dakar i Van Beveren segueix liderant la general

Els pilots del Dakar han disputat aquest diumenge la vuitena etapa, entre Uyuni i Tupiza, en una jornada en què no s'han pogut beneficiar de l'assistència dels mecànics perquè es tractava de l'etapa marató. Així, els participants han sortit aquest diumenge al matí per prendre part en la vuitena etapa, la més llarga del ral·li, amb 498 quilòmetres d'especial, després d'haver-se reparat ells mateixos els vehicles.

Des de l'inici, el pilot de KTM Antoine Meo ha marcat les diferències, si bé el seu triomf final no s'ha pogut certificar fins que ha travessat la línia de meta de l'especial perquè Ricky Bravec li ha discutit la victòria fins a última hora.

Barreda, que obria pista després de guanyar l'etapa d'aquest dissabte i s'havia de provar per veure com estava després del cop que té al genoll (durant l'etapa d'aquest dissabte la moto li va caure a sobre i, tot i que els metges li van dir que no hi havia res de trencat, estava adolorit), ha acabat vuitè. Davant del de Torreblanca s'han classificat, a més de Meo i Brabec, Price (tercer), Benavides (quart), Svitko (cinquè), Walkner (sisè) i Van Beveren (setè). El francès de Yamaha manté el liderat de la general, amb 22 segons d'avantatge sobre Benavides i 6:34 sobre Walkner. Barreda, a la general, és a 8 segons del primer classificat.

Laia Sanz, per la seva banda, ha tornat a completar l'etapa entre els 10 primers. La de Corbera de Llobregat ha estat novena, a 14:15 de Meo. També ha travessat la línia de meta Gerard Farrés, que ha arribat 21 minuts més tard que el francès de KTM.

Quintanilla, que ha caigut i ha trigat una hora a tornar a la cursa, ha perdut totes les opcions de lluitar pel podi, i De Soultrait també ha caigut i ha hagut de ser evacuat pels metges, de manera que ha hagut d'acomiadar-se del Dakar.