Aron Canet es retroba amb la victòria a Austin

Aron Canet ha tornat a pujar al graó més alt del podi, dos anys després. El pilot de Corbera s'ha imposat a la cursa de Moto3 del Gran Premi de les Amèriques, a Austin, en una prova que s'ha resolt, com és habitual en la categoria petita, als últims revolts.

El triomf de Canet, que no guanyava des de la prova a la Gran Bretanya del 2017, li permet empatar al capdavant del Mundial amb Jaume Masià, que aquest diumenge ha sigut segon a Austin. Els dos pilots sumen 45 punts, si bé Masià és líder perquè té un podi més.

La cursa de Moto3 ha acabat com gairebé totes, amb un grup nombrós de pilots optant a la victòria. Ara bé, aquesta circumstància no s'ha produït fins al final de tot. De fet, Tatsuki Susuki liderava la prova tot sol quan ha caigut a terra, a falta de cinc voltes.

Sense Susuki, el grup capdavanter era de quatre pilots, on hi havia Canet però no Masià. Ningú s'ha atrevit a marcar el ritme i al final els que venien del darrere han pogut atrapar-los. De quatre aspirants s'ha passat a nou. Canet, intel·ligent, ha sabut esquivar les envestides dels rivals i avançar amb pas ferm fins a la meta. En canvi, Migno, Rodrigo i Antonelli han entrat en una lluita entre ells de la qual s'ha beneficiat Masià per superar-los i acabar segon per menys d'una dècima de marge.

Àlex Márquez, cinquè a Moto2

A la categoria mitjana la victòria ha estat per a Thomas Luthi, que ha obtingut així el seu triomf número 13 al Mundial. El pilot suís ha acabat per davant de Marcel Schrotter i de Jorge Navarro.

La cursa l'ha estat liderat fins a l'equador el català Àlex Márquez, però ha forçat massa la màquina, ha desgastat els neumàtics i ha acabat perdent posicions. Al final ha acabat cinquè.