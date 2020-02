Arrenca la pretemporada de MotoGP amb Marc Márquez a mig gas i Lorenzo i Pedrosa a la pista

Després d'un primer tastet, amb el shakedown que ha tingut lloc a Sepang, amb tan sols un grapat de pilots oficials, aquest divendres comença el primer test oficial, al mateix traçat malaisi. Fins diumenge, els pilots de MotoGP podran posar a punt els prototips amb els quals lluitaran pel títol a partir del 8 de març, quan s'aixequi el teló de la temporada al circuit de Losail, a Qatar.

Des de divendres, doncs, els pilots tindran tres jornades en què, ara per ara, tindran com a temps de referència l'1:59.444 que va aconseguir Pol Espargaró amb al nova RC16 a principis de setmana. De fet, KTM tornarà a donar-li minuts de pista al seu provador, Dani Pedrosa, però també tindrà els seus quatre pilots a pista (a més de Pol Espargaró, hi haurà Brad Binder, Iker Lecuona i Miguel Oliveira) i l'altre provador, Mika Kallio.

The 🐺 is back pic.twitter.com/Z6eSlfsU9v — Pol Espargaró (@polespargaro) February 2, 2020

El que no estarà al cent per cent després d'haver-se operat l'espatlla és el vigent campió, Marc Márquez. "És cert que l'operació semblava una mica més fàcil, però al final la recuperació ha sigut més complicada. He treballat molt aquestes últimes setmanes i crec que estic al 60%-70% per afrontar el test de Sepang", ha assegurat a la web del campionat de MotoGP. Així, per a aquests tres dies de test, l'objectiu de Márquez és "tractar de trobar un bon compromís amb la moto, trobar un bon ritme i provar només les coses més importants", ja que no podrà fer gaires voltes. "L'objectiu és arribar al Gran Premi de Qatar al cent per cent", ha afegit. Al costat hi tindrà el seu germà, Àlex, que per fi portarà els colors del Repsol Honda després d'haver-se presentat oficialment dimarts. Honda, de fet, estrenarà durant aquest test el prototip del 2020 que va donar poques voltes al test de València del novembre, ja que Àlex Márquez ha estat rodant al shakedown amb la moto del 2019.

Contento con el segundo día de test! ✅ ✊🏼

Happy with the second test day! #AM73 pic.twitter.com/N1InLbuzAB — Alex Márquez (@alexmarquez73) February 3, 2020

Yamaha, per la seva banda, tornarà a comptar amb el seu nou pilot provador, Jorge Lorenzo. Després de desvincular-se d'Honda i de renunciar a l'any de contracte que li quedava, el mallorquí ha firmat amb la marca que el va fer campió del món de MotoGP per ajudar-lo a evolucionar la M1. Al seu costat també hi haurà els pilots oficials de l'equip de fàbrica, Maverick Viñales i Valentino Rossi, i els de l'equip Petronas, l'escuderia satèl·lit de Yamaha, Fabio Quartararo i Franco Morbidelli.

An old partnership renewed! 🤝 @lorenzo99 will make his legendary return to Yamaha tomorrow for the final day of the shakedown test in Sepang! ✊ #MotoGP pic.twitter.com/XljnTVyvBq — MotoGP™ (@MotoGP) February 3, 2020

A Ducati, Andrea Dovizioso i Danilo Petrucci prendran el relleu de Michele Pirro, que ha estat treballant durant el shakedown amb el prototip del 2020 perquè els dos pilots oficials es trobin la moto a punt per començar a provar les novetats a partir d'aquest divendres. A Suzuki, per la seva banda, Sylvain Guintoli, el pilot provador, ha fet una feinada aquests dies de tests no oficials (en tres dies va acumular 190 voltes), fet que ha d'anar bé a Álex Rins i a Joan Mir, que pujaran ara a la moto. Finalment, Aprilia, sense Iannone, que està suspès per la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) després d'haver donat positiu en un control antidopatge de la temporada passada, seguirà treballant igual que ha fet durant el shakedown, amb Aleix Espargaró i Bradley Smith.