Arrenca la segona tanda d'entrenaments de pretemporada de F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya

Aquest dimarts arrenca la segona tanda d'entrenaments de pretemporada de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya. Els pilots, per tant, tindran quatre dies més de proves a l'asfalt català abans que arrenqui el Mundial.

La primera tanda, celebrada la setmana passada, va estar marcada per les baixes temperatures, la neu i la pluja, i això va fer que, tot i que els pilots sí que van poder aprofitar les hores de pista, no van poder rebaixar en excés els cronos. Així, aquests dies se suposa que la majoria d'equips aconseguiran millors temps en el renovat asfalt de Montmeló.

En la primera tanda, la setmana passada, Pierre Gasly va ser el pilot que més voltes va donar i el seu equip, Toro Rosso, el que més quilòmetres va fer en total (324 voltes). L'equip de Faenza, que aquest any 'estrena' el motor Honda (després de deixar el motor Renault) està aprofitant la pretemporada per fer quilòmetres per tal de treballar la fiabilitat del propulsor que tants problemes li va donar la temporada passada a McLaren.

La setmana passada, el més ràpid va ser Lewis Hamilton (Mercedes), que va aconseguir el millor temps (1:19.333) amb el neumàtic mitjà, a diferència de Sebastian Vettel (Ferrari), que va marcar el segon millor registre amb el compost tou. Tercer va ser Stoffel Vandoorne, el company d'Alonso a McLaren, que va signar el temps amb el neumàtic ultratou, un dels nous compostos de Pirelli per aquest any.

Aquest dimarts doncs, l'acció ja ha començat a la pista, on rodaran els dos pilots de Mercedes (Bottas al matí i Hamilton a la tarda), Vettel (Ferrari), els dos pilots de Renault (Hülkebnberg al matí i Sainz a la tarda), Ricciardo (Red Bull), Pérez (Force India), Vandoorne (McLaren), Magnussen (Haas), Gasly (Toro Rosso) i Ericsson (Sauber).