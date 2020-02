Arrenca el curs 2020 de F1 a Montmeló pensant ja en el 2021

Un any més el Circuit de Barcelona-Catalunya es converteix en l'escenari que acull les proves de pretemporada de la F1. A diferència d'altres anys, la reducció de jornades de test per rebaixar despeses i deslliurar de càrrega de treball el personal dels equips abans d'un calendari de 22 curses (si finalment el GP de la Xina es manté) farà que els equips treballin a correcuita a Montmeló.

La primera tanda de proves se celebra d'aquest dimecres i fins divendres, per continuar la setmana vinent en una segona tanda, també de dimecres (26) a divendres (28). Els equips hauran de concentrar la feina en sis dies per tenir a punt els monoplaces per competir en una temporada considerada de transició, a l'espera de la revolució tecnològica i de reglament que arribarà el curs vinent.

Les presentacions dels cotxes pels equips, la setmana passada, no van revelar grans novetats. A les fàbriques, les escuderies han treballat en el que portem d'hivern en uns monoplaces basant-se en els de la temporada passada, amb la intenció d'enllestir-los com més aviat millor per poder començar a pensar en els del curs vinent. I és que s'hi hauran de trencar les banyes per complir totes les premisses pactades: rodes amb llandes de 18 polzades i neumàtics de perfil baix, canvis en l'àrea aerodinàmica per aconseguir que hi hagi més avançaments a la pista, bloqueig dels motors i, sobretot, el límit pressupostari, fixat en 175 milions de dòlars, seran alguns dels canvis radicals als quals les escuderies de F1 hauran de fer front de cara a l'any vinent.

Pendents de Mercedes

Però mentre a les fàbriques ja pensen en això, els monoplaces del 2020 surten aquest dimecres a la pista per primer cop. Mercedes, que va presentar el seu W11 el 14 de febrer, aspira a seguir regnant amb aquesta nova versió i amb un Hamilton que persegueix la seva setena corona i igualar així l'alemany Michael Schumacher al capdamunt de la llista dels pilots més llorejats de la història de la competició. Sense gaire canvis, el W11 té un frontal nou i a la fàbrica aquest hivern han treballat de valent per eliminar resistència a l'aire, amb l'objectiu de guanyar velocitat punta.

651x366 El nou Mercedes, en acció durant el 'shakedown' / MERCEDES El nou Mercedes, en acció durant el 'shakedown' / MERCEDES

A Mercedes, a més, també hauran d'estar pendents de Hamilton. El britànic acaba contracte aquest any i, segons va assegurar Toto Wolff, cap de l'equip Mercedes, començaran a parlar amb ell aquí, a Montmeló. La seva possible renovació ha de ser la peça que desencadeni la resta de moviments (o no) de l'actual graella de cara a l'any vinent. Al canal britànic Sky Sports, el pilot britànic ha deixat entreveure recentment que seguirà a Mercedes més enllà d'aquest any, però de moment no hi ha res signat. "Als equips grans no hi haurà gaires moviments, possiblement. No espero grans canvis", deia sobre el moviment de cadires que pot haver-hi a la F1.

A Ferrari, per contra, van presentar l'SF1000 (aquest any celebraran la seva cursa 1.000 a la F1, d'aquí li ve el nom), amb el qual esperen aconseguir el seu primer títol des del 2008. A Maranello han intentat millorar aquest hivern en la part aerodinàmica, que tants maldecaps els va donar l'any passat.

El tercer equip que ha de sovintejar el podi, Red Bull, amb els deures fets després d'haver renovat fins al 2023 el seu pilot estrella, Max Verstappen, va sorprendre el dia de la seva presentació amb un morro de doble obertura. A més, també van prometre que competiran amb un motor Honda millorat respecte al de l'any passat.

La resta d'equips tornaran a lluitar per ser el millor dels altres, amb McLaren, amb Carlos Sainz i Lando Norris als volants, com a principals aspirants a aconseguir-ho.