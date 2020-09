Bottas guanya després de la penalització de Hamilton

El Gran Premi de Rússia probablement va ser el pitjor cap de setmana per a Hamilton aquesta temporada. Després de patir per qualificar-se a la Q3 dissabte, la cursa no li va anar gaire millor al britànic. Tot i sortir des de la pole i mantenir la posició després de la sortida, Direcció de Cursa el va sancionar -dos cops-, per haver practicat la sortida amb el seu monoplaça en zones del circuit on no està permès. La sanció de deu segons la va complir en l’únic pit stop que va fer durant la cursa. Quan va tornar a l’asfalt anava cinquè, i es van esfumar així totes les opcions de guanyar la cursa i batre el rècord de Schumacher. L’enuig del líder del Mundial va quedar ben clar quan, a través de la ràdio de l’equip, va fer saber als seus mecànics que no estava conforme amb l’estratègia triada per realitzar la sanció imposada.

A la cursa, però, no només Hamilton va ser el protagonista. El seu company d’equip a Mercedes, Valtteri Bottas, va aconseguir la victòria de forma sòlida, seguit de Max Verstappen, l’únic pilot que, a hores d’ara, pot fer la guitza a l’escuderia alemanya.

L’inici del Gran Premi a Sotxi va començar de manera accidentada. Ja en la primera volta i a pocs metres de la sortida, Carlos Sainz, després de cometre un error de pilotatge, va topar amb el mur. “Ho sento nois, ho sento molt”, transmetia l’espanyol per ràdio a l’equip McLaren. En el mateix gir Lance Stroll també va patir un accident. Després que Charles Leclerc li donés un cop per darrere amb el Ferrari, el pilot de Racing Point va fer una virolla i va quedar enmig de la pista. Amb els dos cotxes accidentats en el traçat, el safety car hi va entrar -durant cinc voltes- i la cursa va estar paralitzada mentre els retiraven i tornaven a recondicionar el circuit.

El Mundial de F1 fa una pausa i fins a mitjans d’octubre no tornarà a engegar. Un temps que li anirà bé a Hamilton per fer creu i ratlla.