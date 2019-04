Bottas trenca el domini de Vettel a la Xina

El pilot finlandès Valtteri Bottas, líder del Mundial de Fórmula 1, ha marcat aquest divendres el millor temps en la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de la Xina que es disputa aquest de setmana al circuit de Xangai.

Bottas, amb el Mercedes, ha aconseguit, en aquesta segona sessió, el millor crono de tota la jornada (1:33.330), per davant de l'alemany de Ferrari Sebastian Vettel, que s'ha quedat a 27 mil·lèsimes de segon. Ferrari, de fet, és el principal favorit per a aquesta cursa per la major velocitat punta que té i la llarga recta que marca el traçat xinès. Vettel ha sigut el més ràpid en la primera sessió d'entrenaments, però a la tarda Bottas ha millorat el temps per poc.

Hamilton, amb qui també cal comptar de cara a diumenge, ha sigut quart, tot i que ha semblat que no havia demostrat tot el seu potencial a una sola volta. Leclerc, per la seva banda, ha tornat a tenir problemes amb el motor. Aquest cop, a diferència de Bahrain, ha semblat que el que fallava era alguna cosa relacionada amb la refrigeració del propulsor del seu Ferrari. Això l'ha fet estar poc a la pista i, per tant, el jove monegasc tindrà deures endarrerits de cara a dissabte.

El tercer temps ha sigut per a Max Verstappen, que amb el Red Bull s'ha quedat a dues dècimes de segon del millor crono de Bottas.