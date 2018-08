Carlos Sainz fitxa per McLaren després del comiat de Fernando Alonso

El seient buit que deixarà la marxa de Fernando Alonso de la Fórmula 1 a final d'aquesta temporada l'ocuparà Carlos Sainz. Dos dies després de l'anunci de l'astuirà, McLaren ha reaccionat ràpid per tancar l'acord amb el pilot madrileny, que aquesta temporada corre cedit per Red Bull a Renault.

"Estic encantat de poder confirmar que seré pilot de McLaren a partir de la temporada 2019. És una cosa que he estat mirant durant un temps i estic molt entusiasmat amb aquest proper capítol de la meva carrera professional", ha comentat el pilot madrileny que, en la seva cinquena a la temporada a la Fórmula 1, entrarà a l'equp McLaren. "He estat molt seguidor de McLaren. És una gran escuderia i té un patrimoni increïble" ha afegit Sainz, que també ha dit que el fet de rellevar a Alonso és "especial".

Muy contento y orgulloso de poder anunciar que seré piloto de @McLarenF1 la temporada que viene. Correr para un equipo tan mítico y especial de la @F1 es un sueño hecho realidad! pic.twitter.com/xvN34MM9Br — Carlos Sainz (@Carlossainz55) 16 d’agost de 2018

L'anunci del relleu d'Alonso arriba d'hora per intentar pal·liar el buit que deixa la marxa de l'asturià a l'escuderia britànica, immersa en una crisi des que el 2015 reedités l'aliança amb Honda. Per Sainz, la seva arribada a McLaren li assegura un seient per a la temporada que ve i la possibilitat de firmar un contracte de diversos anys que li doni l'estabilitat que no ha tingut les últimes temporades. Sense anar més lluny, el fitxatge aquesta mateixa temporada de Ricciardo per Renault, el va deixar sense lloc a l'escuderia francesa, on havia tingut esperances de continuar al costat de Hülkenberg.