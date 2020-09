Carlos Sainz presenta candidatura per ser un dels grans

Ho ha tingut a tocar. Carlos Sainz (McLaren), que tot i la seva lluita ha quedat segon, ha sigut el clar protagonista del Gran Premi d'Itàlia al circuit de Monza amb el permís del guanyador, Pierre Gasly (Alphatauri). Fins a dues banderes grogues i una de vermella han fet canviar totalment l'esdevenir del Gran Premi i han fet que s'hi donessin situacions inversemblants, com veure Lewis Hamilton últim de la cua de pilots.

La cursa a Monza en realitat han sigut dues curses. En la primera part, Hamilton ha sortit des de la pole i s'ha col·locat primer sense oposició. Els dos McLaren han donat un cop a la taula i Sainz s'ha posicionat segon i Lando Norris tercer, mentre Bottas s'enfonsava fins a la sisena posició. Des de llavors, la cursa ha transcorregut amb normalitat i segons el guió previst. El que tampoc ha sigut una sorpresa han sigut els problemes de Ferrari, que han portat Sebastian Vettel a abandonar després de perdre els frens i anar-se'n llarg en una corba atropellant els pilons de porexpan i fent-los volar per sobre del seu monoplaça.

Però en la vintena volta el Gran Premi ha començat a esbojarrar-se. Kevin Magnussen (Haas) ha abandonat la cursa per problemes amb el seu monoplaça i l'ha hagut de deixar sobre la gespa d'un lateral de la pista, just a l'entrada del pit lane, perquè no podia arribar al box. Perquè fos segur retirar el cotxe, el safety car ha entrat a pista i Michael Masi, director de la cursa, ha decidit tancar l'accés al pit lane –fet que prohibeix als pilots entrar a canviar neumàtics–. Hamilton, que liderava la cursa, ha entrat a boxs sense adonar-se que el pit lane estava tancat, igual que Antonio Giovinazzi. I, mentre l'actuació dels dos pilots estava sota investigació i per seguir amb la malastrugança de Ferrari en aquest Mundial, Charles Leclerc ha perdut el control del cotxe i s'ha estavellat contra el mur de protecció de neumàtics. La direcció de cursa ha decidit onejar primer la bandera groga i després la vermella per aturar la cursa i obligar tots els pilots a tornar al pit lane. En aquest procés d'aturada s'ha comunicat la sanció per a Hamilton –que encara anava primer– i per a Giovinazzi: una aturada de 10 segons durant la cursa.

Hamilton ha tardat mil·lèsimes de segon a sortir del Mercedes quan estaven tots aturats i, amb el seu patinet, ha anat directe a l'entrada de la zona de boxs per comprovar que no hi havia cap senyal lluminós que informés que no s'hi podia entrar. Al comprovar-ho ha anat a parlar personalment amb la direcció de cursa per demanar explicacions, però res no ha canviat i el britànic s'ha vist obligat a aturar-se tan bon punt s'ha reprès la cursa, de manera que ha sortit l'últim a l'asfalt.

La segona part de la cursa ha sigut un esprint

La remuntada del pilot de Mercedes –finalment Hamilton ha acabat setè– hauria sigut el màxim atractiu de la segona part de la cursa de no ser per Carlos Sainz. El madrileny, després de superar Lance Stroll, ha posat en el punt de mira Pierre Gasly, que en aquell moment anava primer, a més de quatre segons de distància. Volta a volta, sector a sector, ha anat retallant-li espai i temps per, en l'última volta, estar a menys d'un segon de Gasly i poder fer servir el DRS. Tot i un parell d'intents, a Sainz se li ha fet fosc i Gasly ha acabat travessant la línia de meta en primera posició. "És per posar-se a plorar –deia Sainz per ràdio a l'acabar–. Una volta més, una volta més i ho hauria tingut". Lance Stroll ha ocupat el tercer lloc del podi, igualant el seu millor resultat en Fórmula 1.

Gasly ha aconseguit la seva primera cursa a la Fórmula 1, a més de fer història per al seu equip. Des del 2008 Alphatauri –en aquell moment amb el nom de Toro Rosso– no pujava a l'esglaó més alt del podi. Tot i la victòria del francès, el gran guanyador de la cursa ha sigut Carlos Sainz, que ha demostrat tenir un gran pilotatge i que s'ha reafirmat com el fitxatge estrella de Ferrari per portar el cotxe del Cavallino Rampante la temporada que ve.