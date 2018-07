El Circuit de Barcelona-Catalunya celebrarà la primera edició del Gran Premi Fundació Isidre Esteve

La Fundació Isidre Esteve organitzarà el dijous 26 de juliol el primer Gran Premi FIE al Circuit de Barcelona-Catalunya. La iniciativa neix amb la finalitat de donar a conèixer les activitats que organitza la institució per fomentar la unió de les persones a través de l’esport i els seus valors, independentment de les seves capacitats físiques. La festa solidària comptarà amb un ampli programa d’activitats, entre les quals hi ha una cursa inclusiva de relleus en 'handbike' o bicicleta i un sopar de gala com a gran colofó.

Des del seu naixement, la Fundació Isidre Esteve, encapçalada pel pilot d’Oliana que fa 11 anys va patir una lesió medul·lar mentre competia en moto, s’ha abocat a millorar la qualitat de vida de persones amb alguna discapacitat física o problemes de mobilitat reduïda mitjançant l’exercici físic. A través del Centre Pont de Sant Cugat i el Centro Puente de Vigo han comprovat que l’esport és una gran eina d’inclusió social.

Amb aquesta premissa, la Fundació Isidre Esteve ha preparat un esdeveniment únic al Circuit de Barcelona-Catalunya. La festa començarà a les 16.00 h i es tancarà després de mitjanit. L’extens programa d’activitats inclou una cursa de relleus a partir de les 18.00 h en 'handbike' o bicicleta entre equips formats per col·laboradors i amics de la fundació. Ja han confirmat la participació esportistes d’elit com Laia Sanz, Iván Cervantes, Gerard Farrés, Carles Checa, Alex Crivillé, Cyril Despres i Jaume Betriu.

"Ens agradaria que el Gran Premi FIE es converteixi en la gran festa anual de la fundació i ens permeti promoure la nostra feina d’integrar persones amb discapacitat física a la societat a través d’una eina tan universal com és l’esport. Estem molt agraïts per tantes mostres de suport rebudes i esperem que la iniciativa ens ajudi a conscienciar la societat sobre les necessitats que tenen les persones amb mobilitat reduïda", explica Isidre Esteve.