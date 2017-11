El Circuit amplia l’escapatòria de l’antic revolt 12 de MotoGP i reasfaltarà la pista de cara al 2018

El Consell d’Administració del Circuit de Barcelona-Catalunya ha aprovat l’execució de les modificacions de la pista que han estat requerides per la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) per tal d’homologar el traçat. Després de l' accident en què Lluís Salom va perdre la vida, el traçat va incloure una nova xicana (també pactada amb Dorna, l'organitzador de MotoGP i amb la FIM), però finalment els pilots, quan aquest any van provar el nou traçat, no es van mostrar conformes amb les modificacions i van apostar per fer el traçat de la Fórmula 1.

D’aquesta manera, ara s'ampliarà l'escapatòria de l'antic revolt 12 de MotoGP amb l’objectiu de millorar la seguretat del traçat. Per dur a terme aquesta ampliació, "s’hauran d’eliminar dos mòduls de la Tribuna C i s’haurà de desplaçar la Tribuna H al complet, per tal de guanyar el màxim d’espai per aquesta escapatòria, que passarà a ser tota de grava", expliquen des del traçat. Des del punt de frenada, l'escapatòria s’ampliarà 20 metres.

Aquests canvis implicaran una altra modificació, la dels metres que faran els pilots. Així, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP del 2018 es disputarà sobre un traçat de 4.627 metres, ja que la nova configuració de traçat pel 2018 utilitzarà la variant de Fórmula 1 al revolt CaixaBank (10) –que ja s’ha utilitzat al 2016 i 2017– i el revolt 12 –utilitzat fins al 2015–, que passarà a ser el revolt 13.

El traçat es reesfaltarà al gener

Un altre dels fronts oberts ha sigut el de l'asfalt del Circuit. Els pilots de MotoGP van demanar després de l'últim GP que es reasfalti. L'últim cop que es va canviar la 'pell' del traçat català va ser a finals de 2004 i principis del 2005. Ara s'ha convertit en un requisit també indispensable per a l'homologació del Circuit. És per això que els responsables de la instal·lació han decidit posar-s'hi i reasfaltaran tot el traçat durant el mes de gener.