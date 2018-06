El Circuit té corda per a estona

Entre les moltes incerteses sobre el nou Govern de Catalunya hi havia la postura referent a les principals curses del món del motor, és a dir, la Fórmula 1 i MotoGP. La visita a Montmeló del president Quim Torra, que ahir va veure en directe les tres carreres del Mundial de motociclisme, van tranquil·litzar els gestors del traçat. Segons van explicar a l’ARA fonts del Circuit, la política del nou Govern passa per mantenir i renovar els acords amb les empreses que gestionen aquests campionats, Dorna Sports (MotoGP) i Liberty Media (F1).

Tal com havia passat amb els seus antecessors, el govern de Quim Torra també veu en el Circuit de Barcelona-Catalunya una gran oportunitat per promocionar el país a l’exterior, més enllà de l’impacte econòmic que suposa la celebració dels grans esdeveniments esportius. En el cas de MotoGP, el contracte té validesa fins al 2021. En canvi, per a la F1 l’acord expira la temporada vinent, el 2019. Però no hi ha nervis en cap de les dues bandes, perquè hi ha bona voluntat per arribar a un acord, en principi per a les tres pròximes temporades.

Segons ha pogut saber l’ARA, les converses començaran al juliol. La intenció és que els gestors del Circuit aprofitin l’organització d’alguna de les curses de F1 a Europa (Gran Bretanya, Alemanya o Hongria) per viatjar i reunir-se amb Liberty Media. Tot i que això està pendent de quadrar agendes, i també podria esperar-se a finals d’agost (Bèlgica) o setembre (Itàlia). Si res es torça i es pot encarrilar l’acord, entre finals de setembre i octubre ja es podria oficialitzar.

90.537 espectadors a les graderies

Tot i que els organitzadors van posar bona nota a l’organització del Gran Premi de MotoGP, van arrufar el nas quan van veure la xifra d’espectadors. Ahir hi havia 90.537 aficionats a les graderies, uns deu mil menys que l’any anterior. A nivell global, es va passar dels 176.391 assistents en els tres dies de competició -entrenaments i cursa- als 155.401 d’aquesta edició.

Els gestors del Circuit de Barcelona-Catalunya, però, no fan saltar les alarmes i consideren que es va complir el “principal objectiu” a MotoGP, que era el de “superar els 90.000 assistents” el dia de la cursa, segons va explicar el director del traçat, Joan Fontserè. Sobre els motius que poden justificar la xifra, s’al·lega que és el primer cap de setmana de platja o la coincidència amb el festival Sónar de Barcelona.